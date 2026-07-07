МОК снял ограничения с ОКР и рекомендовал допускать россиян к международным соревнованиям

Глава МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Международный олимпийский комитет принял решение временно восстановить статус Олимпийского комитета России, приостановленный осенью 2023 года. В то же время МОК обнародовал перечень требований, которые должны соблюдать российские спортсмены для участия в международных турнирах.

Об этом сообщает портал «Новости.LIVE» со ссылкой на пресс-службу МОК.

Руководство МОК. Фото: Reuters

МОК объяснил изменение статуса ОКР

В Исполнительном комитете МОК заявили, что решение связано со стартом квалификации на летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, а также зимних юношеских Олимпийских игр 2028 года. По словам представителей организации, это необходимо для обеспечения участия спортсменов в отборочных соревнованиях.

В МОК отметили, что перед принятием решения была проведена юридическая проверка. В организации обратили внимание, что в состав Олимпийского комитета России больше не входят спортивные структуры с территорий, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.

Кроме того, российская сторона письменно заверила, что не ведет и не планирует вести деятельность на этих территориях. В МОК подчеркнули, что и в дальнейшем будут следить за выполнением этих обязательств и оставляют за собой право повторно применить санкции в случае их нарушения.

Также комитет рекомендовал международным федерациям пересмотреть действующие ограничения на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

При этом МОК подтвердил, что не будет проводить свои официальные мероприятия на территории России и не будет приглашать российских чиновников на мероприятия под своей эгидой. Вопрос об использовании государственной символики России на Олимпийских играх будет рассмотрен отдельно.

Какие условия должны выполнить российские спортсмены

Вместе с решением МОК обнародовал новые критерии допуска спортсменов из России к международным соревнованиям.

Одним из ключевых требований является обязательное включение спортсменов в национальную антидопинговую программу, администрирование которой будет осуществлять Международное агентство по тестированию (ITA). Перед возвращением к международным соревнованиям спортсмены должны пройти серию допинг-тестов, количество которых будет определяться в зависимости от уровня риска в конкретном виде спорта.

График и объем тестирования международные федерации будут согласовывать совместно с ITA. Если к началу Олимпийских игр-2028 Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановит соответствие требованиям Всемирного антидопингового кодекса, все тестирование российских спортсменов и в дальнейшем будет проводить именно ITA.

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