Руководство МПК поддержало участие российских военных на Паралимпиаде-2026

Символика российских паралимпийцев на форме. Фото: Reuters

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что россияне, получившие ранения на войне, смогут выступать на Паралимпийских играх. У них не будет никаких ограничений.

Об этом он сказал в комментарии BBC, передает портал Новини.LIVE.

Позиция МПК в отношении российских военных

По словам Парсонса, решение о возвращении России и Беларуси в паралимпийское движение было принято Генеральной ассамблеей организации. Поэтому эти страны должны рассматриваться так же, как и любой другой национальный паралимпийский комитет.

Глава МПК объяснил, что многие государства формируют паралимпийские команды из людей, которые получили ранения во время службы в армии. По его мнению, в случае с Россией это не будет исключением из общей практики.

Парсонс отметил, что паралимпийское движение исторически возникло после Второй мировой войны, когда спорт начали использовать для реабилитации раненых военных. Именно поэтому, по его словам, участие людей, получивших травмы во время войны, соответствует идее этого движения.

В то же время президент МПК заявил, что спорт может стать возможностью для раненых людей вернуться к активной жизни и интегрироваться в общество.

Комментируя критику со стороны Украины относительно допуска российских и белорусских спортсменов, Парсонс отметил, что понимает позицию украинской стороны. При этом он подчеркнул, что решение было принято большинством голосов Генеральной ассамблеи.

Паралимпийские игры продлятся с 6 по 15 марта.

