МПК дозволить бойовикам зі ЗС РФ виступати на Паралімпіаді

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс заявив, що поранені російські військові можуть брати участь у Паралімпійських іграх. Йдеться про спортсменів, які отримали травми під час війни в Україні.

Про це він сказав у коментарі BBC, передає портал Новини.LIVE.

Позиція МПК щодо російських військових

За словами Парсонса, рішення про повернення Росії та Білорусі до паралімпійського руху було ухвалене Генеральною асамблеєю організації. Відтак ці країни мають розглядатися так само, як і будь-який інший національний паралімпійський комітет.

Глава МПК пояснив, що багато держав формують паралімпійські команди з людей, які отримали поранення під час служби в армії. На його думку, у випадку з Росією це не буде винятком із загальної практики.

Парсонс наголосив, що паралімпійський рух історично виник після Другої світової війни, коли спорт почали використовувати для реабілітації поранених військових. Саме тому, за його словами, участь людей, які отримали травми під час війни, відповідає ідеї цього руху.

Водночас президент МПК заявив, що спорт може стати можливістю для поранених людей повернутися до активного життя та інтегруватися в суспільство.

Коментуючи критику з боку України щодо допуску російських і білоруських спортсменів, Парсонс зазначив, що розуміє позицію української сторони. Водночас він підкреслив, що рішення було ухвалене більшістю голосів Генеральної асамблеї.

Паралімпійські ігри триватимуть з 6 до 15 березня.

