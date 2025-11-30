Мудрик прошел полиграф после допинг-скандала: результат удивил

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик в течение года находится вне футбола из-за проваленного допинг-теста. Запрещенный препарат он мог употребить в сборной Украины.

Чтобы доказать свою невиновность Мудрик прошел полиграф, сообщил портал Daily Mail.

По данным источника, полиграф показал, что Мудрик умышленно не употреблял запрещенные вещества.

Сейчас Мудрик сделал все возможное, чтобы подтвердить собственную невиновность и снять с себя любые подозрения в умышленном потреблении мельдония. При этом, источник попадания вещества в организм игрока до сих пор не установлен.

Существуют предположения, что это могло произойти во время пребывания Мудрика в лагере сборной Украины, но Украинская ассоциация футбола категорически отрицает любую причастность своих сотрудников.

Несмотря на все усилия игрока, ситуация остается неопределенной и официального решения об отстранении до сих пор нет.

