Мудрик пройшов поліграф після допінг-скандалу: результат здивував

Мудрик пройшов детектор брехні — результат дослідження
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик упродовж року знаходиться поза футболом через провалений допінг-тест. Заборонений препарат він міг спожити в збірній України.
Щоб довести свою невинуватість Мудрик пройшов поліграф, повідомив портал Daily Mail.
Мудрик пройшов поліграф
За даними джерела, поліграф показав, що Мудрик навмисне не вживав заборонені речовини.
Наразі Мудрик зробив усе можливе, щоб підтвердити власну невинність і зняти з себе будь-які підозри в умисному споживанню мельдонію. При цьому, джерело потрапляння речовини в організм гравця досі не встановлене.
Існують припущення, що це могло статися під час перебування Мудрика у таборі збірної України, але Українська асоціація футболу категорично заперечує будь-яку причетність своїх співробітників.
Попри всі зусилля гравця, ситуація залишається невизначеною і офіційного рішення про відсторонення досі немає.
