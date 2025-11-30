Відео
Головна Спорт Мудрик пройшов детектор брехні — результат дослідження

Мудрик пройшов детектор брехні — результат дослідження

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 13:30
Мудрик пройшов поліграф після допінг-скандалу: результат здивував
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик упродовж року знаходиться поза футболом через провалений допінг-тест. Заборонений препарат він міг спожити в збірній України.

Щоб довести свою невинуватість Мудрик пройшов поліграф, повідомив портал Daily Mail.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Мудрик пройшов поліграф

За даними джерела, поліграф показав, що Мудрик навмисне не вживав заборонені речовини.

Наразі Мудрик зробив усе можливе, щоб підтвердити власну невинність і зняти з себе будь-які підозри в умисному споживанню мельдонію. При цьому, джерело потрапляння речовини в організм гравця досі не встановлене.

Існують припущення, що це могло статися під час перебування Мудрика у таборі збірної України, але Українська асоціація футболу категорично заперечує будь-яку причетність своїх співробітників.

Попри всі зусилля гравця, ситуація залишається невизначеною і офіційного рішення про відсторонення досі немає.

футбол Михайло Мудрик Челсі допінг поліграф
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
