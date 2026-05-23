Главная Спорт На шоу в Гизе будет драться сын боксера, который дважды деклассировал Усика

На шоу в Гизе будет драться сын боксера, который дважды деклассировал Усика

Дата публикации 23 мая 2026 16:48
Отец боксера в андеркарде Усик-Верхувен дважды побеждал Александра и Головкина
Омар Хикал. Фото: кадр из видео

В андеркарде поединка Александра Усика и Рико Верхувена в Гизе выступит египетский боксер Омар Хикал. Его отец в свое время дважды побеждал самого Усика в любительском боксе.

О карьере отца египтянина сообщили комментаторы DAZN во время церемонии взвешивания, передает портал Новини.LIVE.

Сын соперника Усика выступит в андеркарде боя в Гизе

В Гизе (Египет) состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.

В одном из поединков андеркарда на ринг выйдет египетский боксер Омар Хикал. Его соперником станет 32-летний представитель Танзании Майкл Каляля.

Особое внимание к этому бою привлекает фигура отца Омара - Мохамеда Хикала. В прошлом он был одним из сильнейших боксеров-любителей в Египте и имеет победы над несколькими известными спортсменами.

Хикал дважды побеждал Усика в 2006 году. Сначала египтянин одолел украинца в Турции со счетом 17:8, а затем еще раз победил в Баку — 26:11.

Кроме этого, в 2005 году Хикал одержал победу над будущим чемпионом мира Геннадием Головкиным. Тогда египтянин выиграл бой в Китае со счетом 27:21.

Также в карьере Хикала был поединок против украинца Исмаила Силаха, которому он проиграл осенью 2005 года 22:28.

Омар Хикал ранее, как и отец, выступал в любителях, а бой в андеркарде шоу Усик — Верхувен станет его дебютом в профессиональном боксе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о трансляции боя Александра Усика против Рико Верхувена, который станет одним из главных событий недели в мире бокса.

Также Новини.LIVE писал, что необычный белый костюм Усика на пресс-конференции перед поединком имел особый смысл, который объяснил дизайнер образа.

Египет украинские боксеры Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
