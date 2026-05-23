Батько боксера в андеркарді Усик-Верхувен двічі перемагав Олександра та Головкіна

В андеркарді поєдинку Олександра Усика та Ріко Верхувена в Гізі виступить єгипетський боксер Омар Хікал. Його батько свого часу двічі перемагав самого Усика в аматорському боксі.

Про кар’єру батька єгиптянина повідомили коментатори DAZN під час церемонії зважування, передає портал Новини.LIVE.

У Гізі (Єгипет) відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане бій між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном.

В одному з поєдинків андеркарду на ринг вийде єгипетський боксер Омар Хікал. Його суперником стане 32-річний представник Танзанії Майкл Каляля.

Omar Hikal makes his debut tomorrow. His dad holds amateur wins over GGG & Usyk 🤯



May 22, 2026

Особливу увагу до цього бою привертає постать батька Омара — Мохамеда Хікала. У минулому він був одним із найсильніших боксерів-аматорів у Єгипті та має перемоги над кількома відомими спортсменами.

Хікал двічі перемагав Усика у 2006 році. Спочатку єгиптянин здолав українця в Туреччині з рахунком 17:8, а потім ще раз переміг у Баку — 26:11.

Крім цього, у 2005 році Хікал здобув перемогу над майбутнім чемпіоном світу Геннадієм Головкіним. Тоді єгиптянин виграв бій у Китаї з рахунком 27:21.

Також у кар’єрі Хікала був поєдинок проти українця Ісмаїла Сілаха, якому він програв восени 2005 року 22:28.

Омар Хікал раніше, як і батько, виступав в аматорах, а бій в андеркарді шоу Усик — Верхувен стане його дебютом у професійному боксі.