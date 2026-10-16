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Главная Спорт На войне погиб бывший футболист Динамо и сборной Украины Максимюк

На войне погиб бывший футболист Динамо и сборной Украины Максимюк

Ua ru
16 октября 2026 22:56
На фронте погиб чемпион Украины по футболу Роман Максимюк facebook.com/vera.maximyuk
Бывший футболист и военнослужащий Роман Максимюк. Фото: facebook.com/vera.maximyuk

Бывший футболист национальной сборной Украины, киевского "Динамо" и луцкой "Волыни" Роман Максимюк погиб на войне против российских оккупантов. 51-летний спортсмен добровольно вступил в ряды Вооруженных сил осенью 2022 года, а после потери связи с ним 30 января 2025 года семья продолжала его поиски, однако результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель защитника.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на публикацию жены футболиста Веры Максимюк в Facebook.

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Роман Максимюк
Сообщение жены Максимюка. Фото: "Бомбардир"

Гибель Романа Максимюка

После начала полномасштабного российского вторжения Максимюк добровольно присоединился к Силам обороны, где проходил службу в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В последний раз футболист выходил на связь с семьей 30 января 2025 года. После этого его считали пропавшим без вести. Семья продолжала поиски и надеялась на его возвращение, однако впоследствии гибель военнослужащего подтвердила ДНК-экспертиза.

Жена спортсмена Вера опубликовала сообщение о гибели мужа и поблагодарила всех, кто помогал его искать.

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"Чуда не произошло... Год надежды, ожидания, молитв и веры... Год, в течение которого мы жили между небом и землей, цеплялись за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой", — написала она.

Вера Максимюк также обратилась ко всем, кто знал ее мужа, с просьбой сохранить память о нем.

"Прошу помнить моего Рому. Он был не просто пропавшим без вести. Он был мужем, папой, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали", — отметила жена.

Карьера и достижения Максимюка

Роман Максимюк родился 14 июня 1974 года в Быткове Ивано-Франковской области. Профессиональную футбольную карьеру начал в 1991 году в "Прикарпатье".

Впоследствии полузащитник выступал за киевский ЦСКА, а в 1998 году перешел в российский "Зенит". В составе петербургской команды он стал обладателем Кубка России 1999 года.

После возвращения в Украину Максимюк защищал цвета киевского "Динамо", с которым выиграл чемпионат и Кубок Украины в 2000 году. Также выступал за "Днепр", "Волынь" и одесский "Черноморец".

В составе "Днепра" футболист дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины — в 2001 и 2004 годах. Кроме того, он играл за казахстанские клубы "Атырау" и "Казахмыс".

В течение 1998–2002 годов Максимюк провел пять матчей за национальную сборную Украины. После завершения игровой карьеры работал тренером, в частности возглавлял футбольный клуб "Тернополь" в 2017 году. Последние годы перед полномасштабной войной бывший футболист проживал в Луцке.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинский баскетболист Анатолий Челован получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на фронте. Военнослужащий потерял обе ноги и нуждается в длительной реабилитации и протезировании.

Также Новини.LIVE писал, что в Киеве провели турнир Alpha Self Defense, посвященный военнослужащим спецподразделения "АРТАН" ГУР. Участники соревновались в любительском ММА, грэпплинге и профессиональном панкратионе.

Днепр Динамо война в Украине погибшие погиб спортсмен
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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