Колишній футболіст та військовий Роман Максимюк. Фото: facebook.com/vera.maximyuk

Колишній футболіст національної збірної України, київського "Динамо" та луцької "Волині" Роман Максимюк загинув на війні проти російських окупантів. 51-річний спортсмен добровільно вступив до лав Збройних сил восени 2022 року, а після втрати зв'язку з ним 30 січня 2025 року родина продовжувала його пошуки, проте результати ДНК-експертизи підтвердили загибель захисника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на допис дружини футболіста Віри Максимюк у Facebook.

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Повідомлення дружини Максимюка. Фото: "Бомбардир"

Загибель Романа Максимюка

Після початку повномасштабного російського вторгнення Максимюк добровільно долучився до Сил оборони, де проходив службу у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Востаннє футболіст виходив на зв'язок із родиною 30 січня 2025 року. Після цього його вважали зниклим безвісти. Родина продовжувала пошуки та сподівалася на його повернення, однак згодом загибель військовослужбовця підтвердила ДНК-експертиза.

Дружина спортсмена Віра опублікувала повідомлення про загибель чоловіка та подякувала всім, хто допомагав його шукати.

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"Чуда не стало... Рік надії, очікування, молитв і віри... Рік, упродовж якого ми жили між небом і землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому", — написала вона.

Віра Максимюк також звернулася до всіх, хто знав її чоловіка, із проханням зберегти пам'ять про нього.

"Прошу пам'ятати мого Рому. Він був не просто зниклим безвісти. Він був чоловіком, татом, сином, другом. Людиною, яку любили й чекали", — зазначила дружина.

Кар'єра та досягнення Максимюка

Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в Биткові Івано-Франківської області. Професійну футбольну кар'єру розпочав у 1991 році в "Прикарпатті".

Згодом півзахисник виступав за київський ЦСКА, а в 1998 році перейшов до російського "Зеніту". У складі петербурзької команди він став володарем Кубка Росії 1999 року.

Після повернення в Україну Максимюк захищав кольори київського "Динамо", з яким виграв чемпіонат і Кубок України у 2000 році. Також виступав за "Дніпро", "Волинь" та одеський "Чорноморець".

У складі "Дніпра" футболіст двічі здобував бронзові медалі чемпіонату України — у 2001 та 2004 роках. Крім того, він грав за казахстанські клуби "Атирау" та "Казахмис".

Протягом 1998–2002 років Максимюк провів п'ять матчів за національну збірну України. Після завершення ігрової кар'єри працював тренером, зокрема очолював футбольний клуб "Тернопіль" у 2017 році. Останні роки перед повномасштабною війною колишній футболіст проживав у Луцьку.

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