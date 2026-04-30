NAVI обыграли FaZe и вышли в плей-офф BLAST Rivals

Украинская команда Natus Vincere уверенно стартовала на турнире BLAST Rivals, одержав победу над FaZe Clan. Желто-черные выиграли матч со счетом 2:0 и гарантировали себе место в плей-офф.

Первая карта, Anubis, стала полностью односторонней. FaZe выбрали эту карту, несмотря на неудачную статистику, и не смогли навязать борьбу. NAVI доминировали с первых раундов и завершили первую половину со счетом 11:1. После смены сторон интрига не вернулась - украинская команда довела игру до уверенной победы — 13:7. Выбор оппонентов был странным, поскольку "Рожденные побеждать" в этом сезоне хорошо играют на Anubis.

На выборе NAVI, которым на этот раз стала карта Ancient, матч получился значительно более напряженным. Команды активно боролись за контроль центра, обмениваясь раундами.

Важную роль в составе NAVI на этой карте снова сыграл Дрин "makazze" Шакири, который любит играть на этой карте и выигрывал ключевые дуэли. В то же время FaZe смогли завершить первую половину в свою пользу — 7:5, во многом благодаря уверенной игре Рассела "Twistzz" Ван Далкена и Давида "frozen" Чернянского.

После перерыва FaZe выиграли пистолетный раунд и были близки к тому, чтобы перевести игру на третью карту. Однако именно в этот момент NAVI перехватили инициативу. "makazze" стал ключевой фигурой камбэка.

Украинская команда совершила решающий рывок со счетом 8:1, который позволил закрыть карту со счетом 13:11. Таким образом NAVI оформили победу 2:0 и уверенно пробились в стадию плей-офф турнира.

