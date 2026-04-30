NAVI обіграли FaZe і вийшли в плей-оф BLAST Rivals

Команда NAVI з CS2.

Українська команда Natus Vincere впевнено стартувала на турнірі BLAST Rivals, здобувши перемогу над FaZe Clan. Жовто-чорні виграли матч із рахунком 2:0 та гарантували собі місце в плей-оф.

NAVI впевнено стартували в матчі

Перша карта, Anubis, стала повністю односторонньою. FaZe обрали цю мапу, попри невдалу статистику, і не змогли нав’язати боротьбу. NAVI домінували з перших раундів і завершили першу половину з рахунком 11:1. Після зміни сторін інтрига не повернулася — українська команда довела гру до впевненої перемоги — 13:7. Вибір опонентів був дивним, оскільки "Народжені перемагати" у цьому сезоні добре грають на Anubis.

На виборі NAVI, яким цього разу стала мапа Ancient, матч вийшов значно напруженішим. Команди активно боролися за контроль центру, обмінюючись раундами.

Важливу роль у складі NAVI на цій мапі знову відіграв Дрін "makazze" Шакірі, який любить грати на цій мапі й вигравав ключові дуелі. Водночас FaZe змогли завершити першу половину на свою користь — 7:5, багато в чому завдяки впевненій грі Рассела "Twistzz" Ван Далкена та Давіда "frozen" Чернянського.

Читайте також:

Після перерви FaZe виграли пістолетний раунд і були близькі до того, щоб перевести гру на третю карту. Однак саме в цей момент NAVI перехопили ініціативу. "makazze" став ключовою фігурою камбеку.

Українська команда здійснила вирішальний ривок із рахунком 8:1, який дозволив закрити карту з рахунком 13:11. Таким чином NAVI оформили перемогу 2:0 та впевнено пробилися до стадії плей-оф турніру.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про серйозну дискваліфікацію Михайла Мудрика, який уже подав апеляцію на це рішення.

Також Новини.LIVE інформував про чергову кадрову втрату київського "Динамо" напередодні матчу проти "Шахтаря".