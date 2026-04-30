Головна Спорт NAVI обіграли FaZe та пройшли в плей-оф BLAST Rivals Spring 2026

Дата публікації: 30 квітня 2026 03:05
NAVI обіграли FaZe і вийшли в плей-оф BLAST Rivals
Команда NAVI з CS2. Фото: NAVI

Українська команда Natus Vincere впевнено стартувала на турнірі BLAST Rivals, здобувши перемогу над FaZe Clan. Жовто-чорні виграли матч із рахунком 2:0 та гарантували собі місце в плей-оф.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI впевнено стартували в матчі

Перша карта, Anubis, стала повністю односторонньою. FaZe обрали цю мапу, попри невдалу статистику, і не змогли нав’язати боротьбу. NAVI домінували з перших раундів і завершили першу половину з рахунком 11:1. Після зміни сторін інтрига не повернулася — українська команда довела гру до впевненої перемоги — 13:7. Вибір опонентів був дивним, оскільки "Народжені перемагати" у цьому сезоні добре грають на Anubis.

На виборі NAVI, яким цього разу стала мапа Ancient, матч вийшов значно напруженішим. Команди активно боролися за контроль центру, обмінюючись раундами.

Важливу роль у складі NAVI на цій мапі знову відіграв Дрін "makazze" Шакірі, який любить грати на цій мапі й вигравав ключові дуелі. Водночас FaZe змогли завершити першу половину на свою користь — 7:5, багато в чому завдяки впевненій грі Рассела "Twistzz" Ван Далкена та Давіда "frozen" Чернянського.

Читайте також:

Після перерви FaZe виграли пістолетний раунд і були близькі до того, щоб перевести гру на третю карту. Однак саме в цей момент NAVI перехопили ініціативу. "makazze" став ключовою фігурою камбеку.

Українська команда здійснила вирішальний ривок із рахунком 8:1, який дозволив закрити карту з рахунком 13:11. Таким чином NAVI оформили перемогу 2:0 та впевнено пробилися до стадії плей-оф турніру.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про серйозну дискваліфікацію Михайла Мудрика, який уже подав апеляцію на це рішення.

Також Новини.LIVE інформував про чергову кадрову втрату київського "Динамо" напередодні матчу проти "Шахтаря".

NaVi CS2 FAZE
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
