NAVI победили россиян из BetBoom и вышли в финал турнира в США

Игроки NAVI. Фото: HLTV

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere вышла в гранд-финал турнира IEM Atlanta 2026. В полуфинале NAVI уверенно обыграли российскую команду bb team.

Полуфинальная серия завершилась победой NAVI со счетом 2:0. Украинский клуб победил на картах Ancient — 13:8 и Nuke — 13:6.

Начало серии было непростым для NAVI. На Ancient россияне быстро захватили преимущество и повели 6:2 благодаря агрессивной игре в атаке. Однако команда B1ad3 смогла вернуться в игру еще до смены сторон благодаря выигранным клатчам от Aleksib и makazze.

После перехода в атаку украинская команда полностью перехватила инициативу. NAVI выиграли восемь раундов подряд и не позволили сопернику вернуться в матч. Одним из лучших игроков карты стал makazze, который провел мощный отрезок во второй половине встречи.

На Nuke преимущество NAVI было еще более убедительным. Украинский клуб доминировал в защите и завершил первую половину со счетом 8:4. После смены сторон b1t вместе с iM выиграли ключевой форс-бай, который фактически решил судьбу карты.

После этого NAVI выиграли еще несколько раундов подряд и уверенно довели серию до победы.

В гранд-финале IEM Atlanta NAVI сыграют против GamerLegion.

