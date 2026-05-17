Головна Спорт NAVI обіграли росіян та вийшли у фінал турніру IEM Atlanta

NAVI обіграли росіян та вийшли у фінал турніру IEM Atlanta

Дата публікації: 17 травня 2026 03:23
NAVI перемогли росіян із BetBoom та вийшли в фінал турніру в США
Гравці NAVI. Фото: HLTV

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere вийшла до гранд-фіналу турніру IEM Atlanta 2026. У півфіналі NAVI впевнено обіграли російську команду bb team.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI вийшли у фінал IEM Atlanta

Півфінальна серія завершилася перемогою NAVI з рахунком 2:0. Український клуб переміг на картах Ancient — 13:8 та Nuke — 13:6.

Початок серії був непростим для NAVI. На Ancient росіяни швидко захопили перевагу та повели 6:2 завдяки агресивній грі в атаці. Однак команда B1ad3 змогла повернутися у гру ще до зміни сторін завдяки виграним клатчам від Aleksib та makazze.

Після переходу в атаку українська команда повністю перехопила ініціативу. NAVI виграли вісім раундів поспіль та не дозволили супернику повернутися у матч. Одним із найкращих гравців карти став makazze, який провів потужний відрізок у другій половині зустрічі.

На Nuke перевага NAVI була ще переконливішою. Український клуб домінував у захисті та завершив першу половину з рахунком 8:4. Після зміни сторін b1t разом з iM виграли ключовий форс-бай, який фактично вирішив долю карти.

Після цього NAVI виграли ще кілька раундів поспіль та впевнено довели серію до перемоги.

У гранд-фіналі IEM Atlanta NAVI зіграють проти GamerLegion.

NaVi Кіберспорт CS2
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
