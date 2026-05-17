NAVI перемогли росіян із BetBoom та вийшли в фінал турніру в США

Гравці NAVI. Фото: HLTV

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere вийшла до гранд-фіналу турніру IEM Atlanta 2026. У півфіналі NAVI впевнено обіграли російську команду bb team.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI вийшли у фінал IEM Atlanta

Півфінальна серія завершилася перемогою NAVI з рахунком 2:0. Український клуб переміг на картах Ancient — 13:8 та Nuke — 13:6.

Початок серії був непростим для NAVI. На Ancient росіяни швидко захопили перевагу та повели 6:2 завдяки агресивній грі в атаці. Однак команда B1ad3 змогла повернутися у гру ще до зміни сторін завдяки виграним клатчам від Aleksib та makazze.

Після переходу в атаку українська команда повністю перехопила ініціативу. NAVI виграли вісім раундів поспіль та не дозволили супернику повернутися у матч. Одним із найкращих гравців карти став makazze, який провів потужний відрізок у другій половині зустрічі.

Читайте також:

На Nuke перевага NAVI була ще переконливішою. Український клуб домінував у захисті та завершив першу половину з рахунком 8:4. Після зміни сторін b1t разом з iM виграли ключовий форс-бай, який фактично вирішив долю карти.

Після цього NAVI виграли ще кілька раундів поспіль та впевнено довели серію до перемоги.

У гранд-фіналі IEM Atlanta NAVI зіграють проти GamerLegion.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв, що український футболіст Олексій гуцуляк залишився без бронювання через проблеми з "Поліссям".

Також портал Новини.LIVE писав, що Олександр Караваєв озвучив головні завдання "Динамо" в кінці сезону.