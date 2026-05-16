Головна Спорт NAVI вперше з 2022 року обіграли Vitality та вийшли в півфінал IEM Atlanta

NAVI вперше з 2022 року обіграли Vitality та вийшли в півфінал IEM Atlanta

Дата публікації: 16 травня 2026 09:10
NAVI сенсаційно вибили Vitality з IEM Atlanta 2026
Ігор Жданов після перемоги. Фото: HLTV

Кіберспортивна організація Natus Vincere здобула найгучнішу перемогу в сезоні. Український клуб вибив Vitality у чвертьфіналі IEM Atlanta 2026.

Матч завершився з рахунком 2:1 за картами, повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI сенсаційно вибили Vitality

Матч стартував на Dust2, який був вибором французів. NAVI потужно розпочали зустріч та швидко захопили перевагу. Український клуб виграв п’ять із перших шести раундів, але французька команда зуміла повернутися у гру. Вирішальну роль у камбеку Vitality зіграв лідер команди Матьє ZywOo Ербо, який допоміг їм перемогти 13:11.

На виборі NAVI, яким став Anubis, боротьба залишалася максимально напруженою. Vitality вели 10:8 і були близькі до виходу у півфінал, однак NAVI переламали хід матчу і перемогли 13:11. Рахунок у серії став рівним.

Вирішальна мапа Inferno стала справжнім провалом для Vitality. Команда ZywOo не змогла нав’язати боротьби та взяла лише три раунди. NAVI повністю контролювали карту та завершили матч розгромною перемогою 13:3.

Цей успіх став історичним для українського клубу. NAVI вперше обіграли Vitality англомовним складом. Востаннє NAVI перемагали французьку організацію ще в листопаді 2022 року.

Крім того, Natus Vincere перервали одразу кілька рекордних серій суперника. Vitality вперше за 21 турнір не змогли дістатися півфіналу, а також перервалася серія Vitality з 28 поспіль перемог на картах у плей-оф.

До цього матчу NAVI програли Vitality дев’ять зустрічей поспіль із загальним рахунком 1:21 за мапами.

NAVI: Іван "iM" Міхай, Дрін "makazze" Шакірі, Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов, Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Team Vitality: Матьє "ZywOo" Ербо, Дан "apEX" Мадесклер, Робін "ropz" Коль, Шахар "flameZ" Шушан, Вільям "mezii" Мерріман.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
