NAVI сенсационно выбили Vitality из IEM Atlanta 2026

Игорь Жданов после победы. Фото: HLTV

Киберспортивная организация Natus Vincere одержала самую громкую победу в сезоне. Украинский клуб выбил Vitality в четвертьфинале IEM Atlanta 2026.

Матч завершился со счетом 2:1 по картам, сообщил портал Новини.LIVE.

NAVI сенсационно выбили Vitality

Матч стартовал на Dust2, который был выбором французов. NAVI мощно начали встречу и быстро захватили преимущество. Украинский клуб выиграл пять из первых шести раундов, но французская команда сумела вернуться в игру. Решающую роль в камбэке Vitality сыграл лидер команды Матье ZywOo Эрбо, который помог им победить 13:11.

На выборе NAVI, которым стал Anubis, борьба оставалась максимально напряженной. Vitality вели 10:8 и были близки к выходу в полуфинал, однако NAVI переломили ход матча и победили 13:11. Счет в серии стал равным.

Решающая карта Inferno стала настоящим провалом для Vitality. Команда ZywOo не смогла навязать борьбу и взяла лишь три раунда. NAVI полностью контролировали карту и завершили матч разгромной победой 13:3.

Этот успех стал историческим для украинского клуба. NAVI впервые обыграли Vitality англоязычным составом. Последний раз NAVI побеждали французскую организацию еще в ноябре 2022 года.

Кроме того, Natus Vincere прервали сразу несколько рекордных серий соперника. Vitality впервые за 21 турнир не смогли добраться до полуфинала, а также прервалась серия Vitality из 28 подряд побед на картах в плей-офф.

До этого матча NAVI проиграли Vitality девять встреч подряд с общим счетом 1:21 по картам.

NAVI: Иван "iM" Михай, Дрин "makazze" Шакири, Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов, Алекси "Aleksib" Виролайнен.

Team Vitality: Матье "ZywOo" Эрбо, Дан "apEX" Мадесклер, Робин "ropz" Коль, Шахар "flameZ" Шушан, Уильям "mezii" Мерриман.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в бизнес-активы предпринимателя Максима Криппы.

