NAVI разгромили GamerLegion и выиграли IEM Atlanta 2026 по CS2

Украинская команда NAVI стала чемпионом турнира IEM Atlanta-2026 по Counter-Strike 2 в США. В гранд-финале "желто-черные" уверенно победили GamerLegion со счетом 3:0.

NAVI имело проблемы только на последней карте

Финальная серия началась с полной доминации NAVI на Mirage, который выбрали соперники. Карта завершилась со счетом 13:3 в пользу желто-черных.

Одним из главных героев стартовой карты стал Валерий Ваховский "b1t", который вместе со снайпером Игорем Ждановым "w0nderful" стал ключевой фигурой команды.

На Anubis уже именно "w0nderful" взял игру под свой контроль. GamerLegion пытались навязать борьбу, однако NAVI лучше действовали в решающих раундах и довели карту до победы со счетом 13:9.

Наиболее напряженной оказалась третья карта Nuke. Игроки GamerLegion быстро повели 4:0 и даже заработали мап-поинт, однако NAVI смогли перевести игру в овертайм после серии из пяти подряд выигранных раундов.

В овертайме "желто-черные" уже полностью контролировали игру. NAVI закрыли Nuke со счетом 16:13 и стали чемпионами IEM Atlanta-2026.

