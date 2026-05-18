NAVI розгромили GamerLegion та виграли IEM Atlanta 2026 з CS2

Українська команда NAVI стала чемпіоном турніру IEM Atlanta-2026 з Counter-Strike 2 у США. У гранд-фіналі "жовто-чорні" впевнено перемогли GamerLegion із рахунком 3:0.

NAVI мало проблеми лише на останній карті

Фінальна серія розпочалася з повної домінації NAVI на Mirage, який вибрали суперники. Карта завершилася з рахунком 13:3 на користь жовто-чорних.

Одним із головних героїв стартової мапи став Валерій Ваховський "b1t", який разом зі снайпером Ігор Жданов "w0nderful" став ключовою фігурою команди.

На Anubis уже саме "w0nderful" узяв гру під свій контроль. GamerLegion намагалися нав’язати боротьбу, однак NAVI краще діяли у вирішальних раундах та довели карту до перемоги з рахунком 13:9.

Найбільш напруженою виявилася третя карта Nuke. Гравці GamerLegion швидко повели 4:0 та навіть заробили мап-поінт, однак NAVI змогли перевести гру в овертайм після серії з п’яти поспіль виграних раундів.

В овертаймі "жовто-чорні" вже повністю контролювали гру. NAVI закрили Nuke з рахунком 16:13 та стали чемпіонами IEM Atlanta-2026.

