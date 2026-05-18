Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт NAVI розгромно перемогли на турнірі IEM Atlanta

NAVI розгромно перемогли на турнірі IEM Atlanta

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 08:16
NAVI розгромили GamerLegion та виграли IEM Atlanta 2026 з CS2
Гравці NAVI після перемоги. Фото: HLTV

Українська команда NAVI стала чемпіоном турніру IEM Atlanta-2026 з Counter-Strike 2 у США. У гранд-фіналі "жовто-чорні" впевнено перемогли GamerLegion із рахунком 3:0.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI мало проблеми лише на останній карті

Фінальна серія розпочалася з повної домінації NAVI на Mirage, який вибрали суперники. Карта завершилася з рахунком 13:3 на користь жовто-чорних.

Одним із головних героїв стартової мапи став Валерій Ваховський "b1t", який разом зі снайпером Ігор Жданов "w0nderful" став ключовою фігурою команди.

На Anubis уже саме "w0nderful" узяв гру під свій контроль. GamerLegion намагалися нав’язати боротьбу, однак NAVI краще діяли у вирішальних раундах та довели карту до перемоги з рахунком 13:9.

Читайте також:

Найбільш напруженою виявилася третя карта Nuke. Гравці GamerLegion швидко повели 4:0 та навіть заробили мап-поінт, однак NAVI змогли перевести гру в овертайм після серії з п’яти поспіль виграних раундів.

В овертаймі "жовто-чорні" вже повністю контролювали гру. NAVI закрили Nuke з рахунком 16:13 та стали чемпіонами IEM Atlanta-2026.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив про важливу подію в родині Тайсона Ф’юрі.

Також портал Новини.LIVE повідомляв, що в "Динамо" Київ визначилися з майбутнім головним тренером клубу.

NaVi Кіберспорт CS2
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації