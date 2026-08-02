NAVI стали чемпионами Ignite 2026 по Marvel Rivals: украинская команда возглавила рейтинг EMEA

Команда NAVI. Фото: NAVI

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Украинская киберспортивная организация NAVI стала чемпионом турнира Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals. В гранд-финале, который состоялся в Лос-Анджелесе, команда со счётом 4:2 победила Liquid Citadel. Благодаря этой победе NAVI возглавили рейтинг EMEA.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение NAVI в воскресенье, 2 августа.

NAVI стали чемпионами Ignite 2026 по Marvel Rivals

Украинская киберспортивная организация NAVI продолжает доминировать на международной арене. Команда стала победительницей Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals, проходившего в Лос-Анджелесе, уверенно обыграв в гранд-финале Liquid Citadel со счётом 4:2.

Этот титул принес NAVI не только 160 тысяч долларов призовых, но и 8 League Points, благодаря которым команда поднялась на первое место в региональном рейтинге EMEA. Победа также укрепила позиции клуба в борьбе за итоговый сезонный зачет Marvel Rivals.

В плей-офф Mid Season Finals NAVI попали напрямую как чемпионы Ignite 2026 Stage 1: EMEA. На решающей стадии турнира команда не проиграла ни одной серии, поочерёдно выбив 100 Thieves (2:0), Virtus.pro (2:0) и Liquid Citadel (3:1).

В финале соперники встретились во второй раз. Liquid Citadel попытались взять реванш за поражение в полуфинале, однако NAVI вновь оказались сильнее, завершив серию со счётом 4:2 и завоевав чемпионский титул.

"Еще один международный трофей отправляется в Украину. Эта победа в очередной раз напомнила миру, что украинская киберспортивная школа продолжает задавать темп на международной арене. Поздравляю игроков, тренерский штаб и каждого болельщика с этим титулом!", — отметил владелец NAVI Максим Криппа.

Отметим, что украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в число бизнес-активов предпринимателя Максима Криппы.

Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals стал одним из ключевых международных турниров сезона. Для NAVI этот триумф означает не только очередной трофей, но и лидерство в регионе EMEA в преддверии следующих этапов чемпионской гонки.

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