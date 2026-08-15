Костюк у руля Динамо полностью устраивает братьев Суркисов

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Андрей Гончар Редактор

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк пока не рискует лишиться своей должности, несмотря на неудачные результаты команды. Украинский тренер Игорь Яворский убежден, что нынешний наставник полностью устраивает руководство клуба — президента Игоря Суркиса и его брата Григория.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Костюка не собираются увольнять из "Динамо"

По словам Яворского, Костюк устраивает братьев Суркисов не из-за доверия к отдельным футболистам, а потому, что не требует дорогостоящих трансферов. Тренер делает ставку на собственных воспитанников, что позволяет руководству клуба обходиться без значительных затрат на усиление состава.

В то же время Яворский считает, что при таком подходе "Динамо" вряд ли сможет добиться весомых результатов.

Тренер не исключил, что ситуация может измениться уже в ближайшее время, если киевляне неудачно проведут предстоящие матчи Украинской Премьер-лиги против "Колоса" и "Буковины".

При этом Яворский предположил, что до конца года Костюк всё же останется на своей должности, ведь смена тренера в августе вряд ли пойдёт на пользу команде. Среди потенциальных кандидатов он назвал Сергея Реброва, Юрия Максимова и Александра Заварова, но выразил сомнение, что кто-то из них сможет быстро изменить ситуацию.

Также Яворский раскритиковал нынешний состав "Динамо". По его мнению, заметно сдали свои позиции Владимир Бражко, Тарас Михавко и Николай Шапаренко, а молодые футболисты Богдан Редушко и Матвей Пономаренко пока не демонстрируют уровня, необходимого для борьбы за высокие результаты.

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