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Главная Спорт Назван чиновник ФИФА, на котором держится в ФИФА Инфантино

Назван чиновник ФИФА, на котором держится в ФИФА Инфантино

Ua ru
31 августа 2026 14:17
Источник раскрыл роль главного «темного кардинала» Инфантино в ФИФА
Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Итальянский юрист Марио Галлавотти считается ключевой закулисной фигурой президента ФИФА Джанни Инфантино. Сейчас он оказался в центре громкого расследования из-за подозрений в том, что на протяжении многих лет помогал главе мирового футбола реализовывать самые спорные проекты.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Марио Галлавотти
Марио Галлавотти. Фото: lequipe.fr

На ком держится влияние Инфантино

По данным источника, Галлавотти знаком с Инфантино более двух десятилетий и входит в круг его ближайших соратников. Хотя юрист не занимает высокой официальной должности в ФИФА, именно ему якобы доверяют решение самых сложных политических и коммерческих вопросов.

Собеседники Politico утверждают, что Галлавотти был одним из главных организаторов сотрудничества ФИФА с Саудовской Аравией, в частности в отношении проведения чемпионатов мира и заключения многомиллиардных коммерческих соглашений. Также его имя связывают с рядом спорных решений, касавшихся футбольных проектов на Ближнем Востоке.

Бывшие сотрудники ФИФА заявили, что юрист якобы оказывал влияние на работу формально независимых комитетов организации и использовал дисциплинарные механизмы для продвижения решений, выгодных Инфантино.

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Кроме того, Галлавотти приписывают возможную причастность к утечке информации о секретном плане по привлечению частных инвестиций в проекты, связанные с чемпионатом мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о результатах медицинского обследования Мозеса Итаумы, которого после проигранного боя доставили с арены в больницу.

Также Новини.LIVE сообщал об обращении Владимира Кличко к молодому британцу. Легендарный украинец призвал его правильно воспринять поражение и использовать его для дальнейшего развития.

футбол УЕФА Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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