Источник раскрыл роль главного «темного кардинала» Инфантино в ФИФА

Назван чиновник ФИФА, на котором держится в ФИФА Инфантино
Итальянский юрист Марио Галлавотти считается ключевой закулисной фигурой президента ФИФА Джанни Инфантино. Сейчас он оказался в центре громкого расследования из-за подозрений в том, что на протяжении многих лет помогал главе мирового футбола реализовывать самые спорные проекты.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Politico.
На ком держится влияние Инфантино
По данным источника, Галлавотти знаком с Инфантино более двух десятилетий и входит в круг его ближайших соратников. Хотя юрист не занимает высокой официальной должности в ФИФА, именно ему якобы доверяют решение самых сложных политических и коммерческих вопросов.
Собеседники Politico утверждают, что Галлавотти был одним из главных организаторов сотрудничества ФИФА с Саудовской Аравией, в частности в отношении проведения чемпионатов мира и заключения многомиллиардных коммерческих соглашений. Также его имя связывают с рядом спорных решений, касавшихся футбольных проектов на Ближнем Востоке.
Бывшие сотрудники ФИФА заявили, что юрист якобы оказывал влияние на работу формально независимых комитетов организации и использовал дисциплинарные механизмы для продвижения решений, выгодных Инфантино.
Кроме того, Галлавотти приписывают возможную причастность к утечке информации о секретном плане по привлечению частных инвестиций в проекты, связанные с чемпионатом мира.
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