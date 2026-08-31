Джерело розкрило роль головного темного кардинала Інфантіно у ФІФА

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Італійський юрист Маріо Галлавотті вважається ключовою закулісною фігурою президента ФІФА Джанні Інфантіно. Нині він опинився в центрі гучного розслідування через підозри, що протягом багатьох років допомагав очільнику світового футболу реалізовувати найбільш суперечливі проєкти.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Politico.

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Маріо Галлавотті. Фото: lequipe.fr

На кому тримається вплив Інфантіно

За даними джерела, Галлавотті знайомий з Інфантіно понад два десятиліття та входить до кола його найближчих соратників. Хоча юрист не обіймає високої офіційної посади у ФІФА, саме йому нібито довіряють вирішення найскладніших політичних і комерційних питань.

Співрозмовники Politico стверджують, що Галлавотті був одним із головних організаторів співпраці ФІФА із Саудівською Аравією, зокрема щодо проведення чемпіонатів світу та укладання багатомільярдних комерційних угод. Також його ім'я пов'язують із низкою спірних рішень, які стосувалися футбольних проєктів на Близькому Сході.

Колишні працівники ФІФА заявили, що юрист нібито мав вплив на роботу формально незалежних комітетів організації та використовував дисциплінарні механізми для просування рішень, вигідних Інфантіно.

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Крім того, Галлавотті приписують можливу причетність до витоку інформації про закритий план із залучення приватних інвестицій до проєктів, пов'язаних із чемпіонатом світу.

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