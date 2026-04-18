Польша несмотря на решение World Aquatics не допустит россиян на Евро-2027

Несмотря на решение World Aquatics Польша не допустит россиян на ЧЕ
Польша не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в чемпионате Европы-2027 по прыжкам в воду, если война против Украины не завершится. Такую позицию заявило руководство национальной федерации.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Polskie Radio.
Польша не поддерживает решение World Aquatics
Глава Ассоциации плавания Польши Отиль Енджейчак заявила, что участие представителей России и Беларуси будет зависеть от ситуации с войной в Украине.
"Если военная ситуация не изменится, мы не допустим спортсменов из России и Беларуси к участию", — отметила Энджейчак.
Даты проведения чемпионата Европы пока не объявлены, однако Польша уже обозначила позицию относительно возможного допуска спортсменов из стран-агрессоров.
Заявление прозвучало после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), которая 13 апреля объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Согласно этому решению, представители России и Беларуси могут участвовать во взрослых турнирах под национальными флагами. Также было восстановлено членство этих стран в организации.
Таким образом позиция Польши противоречит курсу международной федерации. Это может лишить страну права на проведение чемпионата Европы.
Читайте Новини.LIVE!