Польша несмотря на решение World Aquatics не допустит россиян на Евро-2027

Главная Спорт Несмотря на решение World Aquatics Польша не допустит россиян на ЧЕ

Дата публикации 18 апреля 2026 14:00
Российские прыгуны в воду. Фото: росСМИ

Польша не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в чемпионате Европы-2027 по прыжкам в воду, если война против Украины не завершится. Такую позицию заявило руководство национальной федерации.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Polskie Radio.

Сборная России по прыжкам в воду
"Вход" в воду российской прыгуньи в воду. Фото: росСМИ

Польша не поддерживает решение World Aquatics

Глава Ассоциации плавания Польши Отиль Енджейчак заявила, что участие представителей России и Беларуси будет зависеть от ситуации с войной в Украине.

"Если военная ситуация не изменится, мы не допустим спортсменов из России и Беларуси к участию", — отметила Энджейчак.

Даты проведения чемпионата Европы пока не объявлены, однако Польша уже обозначила позицию относительно возможного допуска спортсменов из стран-агрессоров.

Читайте также:

Заявление прозвучало после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), которая 13 апреля объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Согласно этому решению, представители России и Беларуси могут участвовать во взрослых турнирах под национальными флагами. Также было восстановлено членство этих стран в организации.

Таким образом позиция Польши противоречит курсу международной федерации. Это может лишить страну права на проведение чемпионата Европы.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE сообщал, кто помогает Александру Усику готовиться к следующему поединку.

Также Новости.LIVE информировал о неожиданной смерти экс-чемпиона мира по боксу.

санкции против России Водный спорт прыжки в воду
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
