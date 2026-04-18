Польша несмотря на решение World Aquatics не допустит россиян на Евро-2027

Российские прыгуны в воду.

Польша не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в чемпионате Европы-2027 по прыжкам в воду, если война против Украины не завершится. Такую позицию заявило руководство национальной федерации.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Polskie Radio.

"Вход" в воду российской прыгуньи в воду.

Польша не поддерживает решение World Aquatics

Глава Ассоциации плавания Польши Отиль Енджейчак заявила, что участие представителей России и Беларуси будет зависеть от ситуации с войной в Украине.

"Если военная ситуация не изменится, мы не допустим спортсменов из России и Беларуси к участию", — отметила Энджейчак.

Даты проведения чемпионата Европы пока не объявлены, однако Польша уже обозначила позицию относительно возможного допуска спортсменов из стран-агрессоров.

Заявление прозвучало после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), которая 13 апреля объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Согласно этому решению, представители России и Беларуси могут участвовать во взрослых турнирах под национальными флагами. Также было восстановлено членство этих стран в организации.

Таким образом позиция Польши противоречит курсу международной федерации. Это может лишить страну права на проведение чемпионата Европы.

