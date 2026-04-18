Попри рішення World Aquatics Польща не допустить росіян на ЧЄ-2027

Попри рішення World Aquatics Польща не допустить росіян на ЧЄ-2027

Дата публікації: 18 квітня 2026 14:00
Польща попри рішення World Aquatics не допустить росіян на Євро-2027
Російські стрибуни у воду. Фото: росЗМІ

Польща не допустить російських та білоруських спортсменів до участі в чемпіонаті Європи-2027 зі стрибків у воду, якщо війна проти України не завершиться. Таку позицію заявило керівництво національної федерації.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Polskie Radio.

Сборная России по прыжкам в воду
"Вхід" у воду російської стрибунки. Фото: росЗМІ

Польща не підтримує рішення World Aquatics

Голова Асоціації плавання Польщі Отиль Енджейчак заявила, що участь представників Росії та Білорусі залежатиме від ситуації з війною в Україні.

"Якщо військова ситуація не зміниться, ми не допустимо спортсменів з Росії та Білорусі до участі", — зазначила Енджейчак.

Дати проведення чемпіонату Європи наразі не оголошені, однак Польща вже окреслила позицію щодо можливого допуску спортсменів із країн-агресорів.

Читайте також:

Заява пролунала після рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics), яка 13 квітня оголосила про повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Згідно з цим рішенням, представники Росії та Білорусі можуть брати участь у дорослих турнірах під національними прапорами. Також було відновлено членство цих країн в організації.

Таким чином позиція Польщі суперечить курсу міжнародної федерації. Це може позбавити країну права на проведення чемпіонату Європи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, хто допомагає Олександру Усику готуватися до наступного поєдинку.

Також Новини.LIVE інформував про несподівану смерть ексчемпіона світу з боксу.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

