Польща попри рішення World Aquatics не допустить росіян на Євро-2027

Російські стрибуни у воду. Фото: росЗМІ

Польща не допустить російських та білоруських спортсменів до участі в чемпіонаті Європи-2027 зі стрибків у воду, якщо війна проти України не завершиться. Таку позицію заявило керівництво національної федерації.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Polskie Radio.

"Вхід" у воду російської стрибунки. Фото: росЗМІ

Польща не підтримує рішення World Aquatics

Голова Асоціації плавання Польщі Отиль Енджейчак заявила, що участь представників Росії та Білорусі залежатиме від ситуації з війною в Україні.

"Якщо військова ситуація не зміниться, ми не допустимо спортсменів з Росії та Білорусі до участі", — зазначила Енджейчак.

Дати проведення чемпіонату Європи наразі не оголошені, однак Польща вже окреслила позицію щодо можливого допуску спортсменів із країн-агресорів.

Заява пролунала після рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics), яка 13 квітня оголосила про повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Згідно з цим рішенням, представники Росії та Білорусі можуть брати участь у дорослих турнірах під національними прапорами. Також було відновлено членство цих країн в організації.

Таким чином позиція Польщі суперечить курсу міжнародної федерації. Це може позбавити країну права на проведення чемпіонату Європи.

