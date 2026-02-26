Женская сборная США не поехала в Белый дом после сексистской шутки Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Женская сборная США по хоккею ранее отказалась от визита в Белый дом после победы на Олимпиаде. Команда объяснила свое решение напряженным графиком и тренировочным процессом.

Женская сборная США по хоккею не прибыла в Белый дом после победы на Олимпиаде. Игроки сослались на свою загруженность в клубах.

Однако, причины отказа могли быть личные, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Мужская сборная США по хоккею во время ежегодного обращения Трампа. Фото: Reuters

Реакция на слова президента

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящую встречу с олимпийскими чемпионами, пошутил, что придется приглашать не только мужскую, но и женскую команду, "иначе могут объявить импичмент". Источник допустил, что после этих слов женская сборная решила не участвовать в мероприятии.

Капитан команды Хилари Найт заявила, что считает высказывание президента неуместным. В то же время она подчеркнула, что гордится выступлением обеих сборных.

Женская сборная США по хоккею после победы на Олимпиаде. Фото: Reuters

На Олимпиаде-2026 женская и мужская команды США завоевали золотые медали, обыграв в финалах Канаду. Визиты чемпионов в Белый дом традиционно происходят после крупных международных побед, однако участие в них формально не является обязательным.

