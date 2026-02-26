Видео
Неуместная шутка Трампа могла привести к бойкоту со стороны сборной США

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 20:01
Женская сборная США не поехала в Белый дом после сексистской шутки Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Женская сборная США по хоккею ранее отказалась от визита в Белый дом после победы на Олимпиаде. Команда объяснила свое решение напряженным графиком и тренировочным процессом.

Женская сборная США по хоккею не прибыла в Белый дом после победы на Олимпиаде. Игроки сослались на свою загруженность в клубах.

Читайте также:

Однако, причины отказа могли быть личные, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Мужская сборная США по хоккею слушала обращение Трампа
Мужская сборная США по хоккею во время ежегодного обращения Трампа. Фото: Reuters

Реакция на слова президента

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящую встречу с олимпийскими чемпионами, пошутил, что придется приглашать не только мужскую, но и женскую команду, "иначе могут объявить импичмент". Источник допустил, что после этих слов женская сборная решила не участвовать в мероприятии.

Капитан команды Хилари Найт заявила, что считает высказывание президента неуместным. В то же время она подчеркнула, что гордится выступлением обеих сборных.

Женская сборная США по хоккею
Женская сборная США по хоккею после победы на Олимпиаде. Фото: Reuters

На Олимпиаде-2026 женская и мужская команды США завоевали золотые медали, обыграв в финалах Канаду. Визиты чемпионов в Белый дом традиционно происходят после крупных международных побед, однако участие в них формально не является обязательным.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
