Жіноча збірна США не поїхала до Білого дому після сексистського жарту Трампа

Жіноча збірна США з хокею відмовилась їхати в Білий дім через жарт Трампа
Жіноча збірна США з хокею раніше відмовилася від візиту до Білого дому після перемоги на Олімпіаді. Команда пояснила своє рішення напруженим графіком і тренувальним процесом.
Однак, причини відмови могли бути особисті, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.
Реакція на слова президента
Раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч із олімпійськими чемпіонами, пожартував, що доведеться запрошувати не лише чоловічу, а й жіночу команду, "інакше можуть оголосити імпічмент". Джерело допустило, що після цих слів жіноча збірна вирішила не брати участі у заході.
Капітан команди Гіларі Найт заявила, що вважає висловлювання президента недоречним. Водночас вона підкреслила, що пишається виступом обох збірних.
На Олімпіаді-2026 жіноча та чоловіча команди США здобули золоті медалі, обігравши у фіналах Канаду. Візити чемпіонів до Білого дому традиційно відбуваються після великих міжнародних перемог, однак участь у них формально не є обов’язковою.
Нагадаємо, Олександр Усик міг підписати контракт на десятки мільйонів.
Вінгер збірної України Михайло Мудрик може отримати дозвіл на тренування у "Челсі".
Читайте Новини.LIVE!