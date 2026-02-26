Жіноча збірна США не поїхала до Білого дому після сексистського жарту Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Жіноча збірна США з хокею раніше відмовилася від візиту до Білого дому після перемоги на Олімпіаді. Команда пояснила своє рішення напруженим графіком і тренувальним процесом.

Однак, причини відмови могли бути особисті, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Чоловіча збірна США з хокею під час щорічного звернення Трампа. Фото: Reuters

Реакція на слова президента

Раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч із олімпійськими чемпіонами, пожартував, що доведеться запрошувати не лише чоловічу, а й жіночу команду, "інакше можуть оголосити імпічмент". Джерело допустило, що після цих слів жіноча збірна вирішила не брати участі у заході.

Капітан команди Гіларі Найт заявила, що вважає висловлювання президента недоречним. Водночас вона підкреслила, що пишається виступом обох збірних.

Жіноча збірна США з хокею після перемоги на Олімпіаді. Фото: Reuters

На Олімпіаді-2026 жіноча та чоловіча команди США здобули золоті медалі, обігравши у фіналах Канаду. Візити чемпіонів до Білого дому традиційно відбуваються після великих міжнародних перемог, однак участь у них формально не є обов’язковою.

