Калинина выиграла турнир WTA 125 в Лиможе — это уникальное событие

Во французском Лиможе состоялся финал турнира WTA 125. В главном матче турнира сыграли украинка Ангелина Калинина и местная теннисистка Эльза Жакмо.

Победительницей матча стала Калинина, которая была аутсайдером до игры, сообщил портал Новини.LIVE.

Калинина выиграла титул

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу украинской теннисистки.

Игра длилась 2 часа 38 минут, за которые Калинина подала пять эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейков.

Интересно, что Калинина выиграла на первом же турнире после того, как не выступала с июня после снятия с Уимблдона.

Важность титула для Калининой

Для Ангелины Калининой эта победа стала особой вехой в карьере. Украинская теннисистка добыла свой первый титул с декабря 2022 года, когда триумфовала на турнире серии WTA 125 в том же французском Лиможе. Тот успех до сих пор оставался единственным в ее активе на уровне турниров WTA. Нынешняя победа символично вернула Ангелину в число чемпионок тура.

Финал также стал для Ангелины первым с мая 2023 года. Тогда она боролась за титул на престижном турнире WTA 1000 в Риме, но с тех пор украинка надолго исчезла с большой сцены. Текущие соревнования стали для нее фактическим возвращением в тур после длительной паузы.

С начала июня Калинина не принимала участия в официальных матчах, снявшись с Уимблдона и сосредоточившись на восстановлении. Именно поэтому этот турнир был для нее своеобразной проверкой физического состояния.

По словам теннисистки, она приезжала без четких ожиданий и даже не была уверена, что сможет провести полноценный матч.

Калинина призналась, что главной победой для нее стало не только получение титула, но и возможность сыграть пять поединков без проблем со здоровьем.

Она подчеркнула, что результат превзошел все ожидания, а эта неделя стала наградой за долгую и упорную работу над возвращением в форму.

