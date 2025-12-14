Калініна виграла турнір WTA 125 в Ліможі — це унікальна подія

Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis.net

У французькому Ліможі відбувся фінал турніру WTA 125. У головному матчі турніру зіграли українка Ангеліна Калініна та місцева тенісистка Ельза Жакмо.

Переможницею матчу стала Калініна, яка була аутсайдеркою до гри, повідомив портал Новини.LIVE.

Калініна виграла титул

Матч завершився з рахунком 6:3, 4:6, 7:5 на користь української тенісистки.

Гра тривала 2 години 38 хвилин, за які Калініна подала п’ять ейсів, зробила п’ять подвійних помилок та реалізувала п’ять із восьми брейків.

Цікаво, що Калініна виграла на першому ж турнірі після того, як не виступала з червня через зняття з Вімблдону.

Важливість титулу для Калініної

Для Ангеліни Калініної ця перемога стала особливою віхою в кар’єрі. Українська тенісистка здобула свій перший титул із грудня 2022 року, коли тріумфувала на турнірі серії WTA 125 у тому ж французькому Ліможі. Той успіх досі залишався єдиним у її доробку на рівні турнірів WTA. Нинішня перемога символічно повернула Ангеліну до числа чемпіонок туру.

Фінал також став для Ангеліни першим із травня 2023 року. Тоді вона боролася за титул на престижному турнірі WTA 1000 у Римі, але з того часу українка надовго зникла з великої сцени. Поточні змагання стали для неї фактичним поверненням у тур після тривалої паузи.

Із початку червня Калініна не брала участі в офіційних матчах, знявшись із Вімблдону та зосередившись на відновленні. Саме тому цей турнір був для неї своєрідною перевіркою фізичного стану.

За словами тенісистки, вона приїжджала без чітких очікувань і навіть не була впевнена, що зможе провести повноцінний матч.

Калініна зізналася, що головною перемогою для неї стало не лише здобуття титулу, а й можливість зіграти п’ять поєдинків без проблем зі здоров’ям.

Вона підкреслила, що результат перевершив усі очікування, а цей тиждень став нагородою за довгу й наполегливу роботу над поверненням у форму.

