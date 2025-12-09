Відео
Головна Спорт Чотири українки потрапили до основної сітки Australian Open

Чотири українки потрапили до основної сітки Australian Open

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:03
Світоліна, Костюк та ще дві українки зіграють на Australian Open
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу офіційно оголосили список учасниць першого "Великого шолома" 2026 року, і до нього ввійшли одразу чотири українські тенісистки.

До категорії спортсменок із найкращих 100 зараховано Еліну Світоліну, Марту Костюк, Даяну Ястремську та Олександру Олійникову, що підкреслює стабільну присутність України на світовому тенісному рівні, повідомляє пресслужба Australian Open.

Матчі основної сітки турніру пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого. Право на участь могла отримати й Ангеліна Калініна, яка повернулася на корт уперше за пів року та виграла матч 1/16 фіналу турніру WTA в Ліможі. Вона мала можливість скористатися захищеним рейтингом і претендувати на потрапляння до основної сітки, але терміни подачі заявок та рейтингова ситуація виявилися не на її користь.

Марта Костюк
Марта Костюк у благодійному матчі. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Українки на Australian Open

Для кожної з учасниць турнір матиме своє значення. Світоліна зіграє на Australian Open у 13 раз, прагнучи повторити або поліпшити свої чвертьфінали минулих років. Марта Костюк проведе вже сьомий турнір в Австралії, де її найкращим досягненням залишається вихід до вісімки найсильніших. Ястремська, півфіналістка Australian Open-2024, знову спробує підтвердити статус найуспішнішої української тенісистки останніх років.

Александра Олейникова
Олександра Олійникова з національним прапором. Фото: instagram.com/_drones4ua.org_//

Особливу увагу привернула 24-річна Олександра Олійникова, яка вперше здобула право виступити в основній сітці турніру "Великого шолома". Це українська тенісистка нового покоління, яка піднялася до топ-100 завдяки серії успішних виступів на турнірах ITF і WTA.

Олійникова виділяється агресивним стилем гри, потужною подачею та здатністю нав'язувати швидкий темп розіграшів. За останній сезон Олександра здобула кілька перемог над більш рейтинговими суперницями, що дозволило їй уперше кваліфікуватися на турнір "Великого шолома".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
