Свитолина, Костюк и еще две украинки сыграют на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису официально объявили список участниц первого "Большого шлема" 2026 года, и в него вошли сразу четыре украинские теннисистки.

В категории спортсменок из топ-100 включены Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова, что подчеркивает стабильное присутствие Украины на мировом теннисном уровне, сообщает пресс-служба Australian Open.

Реклама

Читайте также:

Матчи основной сетки турнира пройдут в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Право на участие могла получить и Ангелина Калинина, вернувшаяся на корт впервые за полгода и выигравшая матч 1/16 финала турнира WTA в Лиможе. Она имела возможность воспользоваться защищенным рейтингом и претендовать на попадание в основную сетку, но сроки подачи заявок и рейтинговая ситуация оказались не в ее пользу.

Марта Костюк в благотворительном матче. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Украинки на Australian Open

Для каждой из участниц турнир будет иметь свое значение. Свитолина сыграет на Australian Open в 13-й раз, стремясь повторить или улучшить свои четвертьфиналы прошлых лет. Марта Костюк проведет уже седьмой турнир в Австралии, где ее лучшим достижением остается выход в восьмерку сильнейших. Ястремская, полуфиналистка Australian Open-2024, вновь попытается подтвердить статус самой успешной украинской теннисистки последних лет.

Александра Олейникова с национальным флагом. Фото: instagram.com/_drones4ua.org_/

Особое внимание привлекла 24-летняя Александра Олейникова, которая впервые получила право выступить в основной сетке турнира "Большого шлема". Это украинская теннисистка нового поколения, поднявшаяся в топ-100 благодаря серии успешных выступлений на турнирах ITF и WTA.

Олейникова выделяется агрессивным стилем игры, мощной подачей и способностью навязывать быстрый темп розыгрышей. За последний сезон Александра одержала несколько побед над более рейтинговыми соперницами, что позволило ей впервые квалифицироваться на турнир "Большого шлема".

Напомним, тренерский штаб "Динамо" исключил одного из форвардов из заявки команды перед важным матчем.

ФИФА анонсировала серьезное изменение правил футбола во время чемпионата мира 2026 года.

Мохаммед Салах заинтересовал два клуба из Саудовской Аравии, не исключен трансфер во время зимней паузы.