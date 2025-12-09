Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Четыре украинки попали в основную сетку Australian Open

Четыре украинки попали в основную сетку Australian Open

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 13:03
Свитолина, Костюк и еще две украинки сыграют на Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису официально объявили список участниц первого "Большого шлема" 2026 года, и в него вошли сразу четыре украинские теннисистки.

В категории спортсменок из топ-100 включены Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова, что подчеркивает стабильное присутствие Украины на мировом теннисном уровне, сообщает пресс-служба Australian Open.

Реклама
Читайте также:

Матчи основной сетки турнира пройдут в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Право на участие могла получить и Ангелина Калинина, вернувшаяся на корт впервые за полгода и выигравшая матч 1/16 финала турнира WTA в Лиможе. Она имела возможность воспользоваться защищенным рейтингом и претендовать на попадание в основную сетку, но сроки подачи заявок и рейтинговая ситуация оказались не в ее пользу. 

Марта Костюк
Марта Костюк в благотворительном матче. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Украинки на Australian Open

Для каждой из участниц турнир будет иметь свое значение. Свитолина сыграет на Australian Open в 13-й раз, стремясь повторить или улучшить свои четвертьфиналы прошлых лет. Марта Костюк проведет уже седьмой турнир в Австралии, где ее лучшим достижением остается выход в восьмерку сильнейших. Ястремская, полуфиналистка Australian Open-2024, вновь попытается подтвердить статус самой успешной украинской теннисистки последних лет. 

Александра Олейникова
Александра Олейникова с национальным флагом. Фото: instagram.com/_drones4ua.org_/

Особое внимание привлекла 24-летняя Александра Олейникова, которая впервые получила право выступить в основной сетке турнира "Большого шлема". Это украинская теннисистка нового поколения, поднявшаяся в топ-100 благодаря серии успешных выступлений на турнирах ITF и WTA.

Олейникова выделяется агрессивным стилем игры, мощной подачей и способностью навязывать быстрый темп розыгрышей. За последний сезон Александра одержала несколько побед над более рейтинговыми соперницами, что позволило ей впервые квалифицироваться на турнир "Большого шлема". 

Напомним, тренерский штаб "Динамо" исключил одного из форвардов из заявки команды перед важным матчем. 

ФИФА анонсировала серьезное изменение правил футбола во время чемпионата мира 2026 года. 

Мохаммед Салах заинтересовал два клуба из Саудовской Аравии, не исключен трансфер во время зимней паузы. 

спорт Элина Свитолина Теннис Australian Open Марта Костюк Александра Олейникова
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации