Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Невероятные кошачьи формы девушки Винисиуса шокировали мужчин со всего мира

Невероятные кошачьи формы девушки Винисиуса шокировали мужчин со всего мира

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 08:13
Девушка Винисиуса поразила Instagram провокационным образом с именем игрока
Винисиус Жуниор и Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после смены главного тренера снова стал незаменимым игроком команды. Хотя тяжелые времена для футболиста уже позади, его всегда поддерживает дома одна из самых известных бразильских инфлюенсерок.

Девушка игрока Вирджиния Фонсека в последней публикации в Instagram поразила своих подписчиков.

Реклама
Читайте также:

Отметим, что Фонсека является чрезвычайно популярной в Бразилии. На ее страницу в Instagram подписаны 54,4 млн пользователей.

Вирджиния Фонсека
Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Как выглядит девушка Винисиуса

Новая избранница вингера сборной Бразилии опубликовала серию снимков в провокационном образе кошки с ошейником.

Интересно, что на ошейнике была надпись "Vini Jr".

Публикация быстро стала вирусной и собрала более 2 млн лайков менее чем за сутки.

Вирджиния Фонсека
Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Футболист не остался в стороне и отреагировал в комментариях, коротко написав о возлюбленной: "Самая крутая из всех".

Вирджиния Фонсека является одной из самых популярных инфлюенсерок Бразилии, что делает их пару с Винисиусом одной из самых звездных в стране.

Вирджиния Фонсека
Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Напомним, ранее супруга Александра Зинченко была напугана фанатами нового клуба мужа.

Криштиану Роналду неожиданно устроил скандал и покинул "Аль-Наср".

футбол Реал Мадрид Винисиус Жуниор жены футболистов Сборная Бразилии по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации