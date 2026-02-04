Девушка Винисиуса поразила Instagram провокационным образом с именем игрока

Винисиус Жуниор и Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после смены главного тренера снова стал незаменимым игроком команды. Хотя тяжелые времена для футболиста уже позади, его всегда поддерживает дома одна из самых известных бразильских инфлюенсерок.

Девушка игрока Вирджиния Фонсека в последней публикации в Instagram поразила своих подписчиков.

Отметим, что Фонсека является чрезвычайно популярной в Бразилии. На ее страницу в Instagram подписаны 54,4 млн пользователей.

Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Как выглядит девушка Винисиуса

Новая избранница вингера сборной Бразилии опубликовала серию снимков в провокационном образе кошки с ошейником.

Интересно, что на ошейнике была надпись "Vini Jr".

Публикация быстро стала вирусной и собрала более 2 млн лайков менее чем за сутки.

Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Футболист не остался в стороне и отреагировал в комментариях, коротко написав о возлюбленной: "Самая крутая из всех".

Вирджиния Фонсека является одной из самых популярных инфлюенсерок Бразилии, что делает их пару с Винисиусом одной из самых звездных в стране.

Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

