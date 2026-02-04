Дівчина Вінісіуса вразила Instagram провокативним образом з імʼям гравця

Вінісіус Жуніор та Вірджинія Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Вінгер мадридського "Реалу" Вінісіус Жуніор після зміни головного тренера знову став незамінним гравцем команди. Хоча важкі часи для футболіста вже позаду, його завжди підтримує вдома одна з найвідоміших бразильських інфлюенсерок.

Дівчина гравця Вірджинія Фонсека в останній публікації в Instagram вразила своїх підписників.

Зазначимо, що Фонсека є надзвичайно популярною в Бразилії. На її сторінку в Instagram підписані 54,4 млн користувачів.

Вірджинія Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Як виглядає дівчина Вінісіуса

Нова обраниця вінгера збірної Бразилії опублікувала серію знімків у провокативному образі кішки з нашийником.

Цікаво, що на нашийнику був напис "Vini Jr".

Публікація швидко стала вірусною та зібрала понад 2 млн вподобань менш ніж за добу.

Вірджинія Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Футболіст не залишився осторонь і відреагував у коментарях, коротко написавши про кохану: "Найкрутіша з усіх".

Вірджинія Фонсека є однією з найпопулярніших інфлюенсерок Бразилії, що робить їхню пару з Вінісіусом однією з найзірковіших у країні.

Вірджинія Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

