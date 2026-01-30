Відео
Головна Спорт Реал може очолити відомий іспанський тренер — про кого йдеться

Реал може очолити відомий іспанський тренер — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 12:03
Унаї Емері назвав Реалу умову переходу в іспанський клуб
Унаї Емері під час матчу "Астон Вілли". Фото: Reuters/Phil Noble

Керівництво "Реала" розглядає Унаї Емері як одного з основних претендентів на посаду головного тренера команди. Такий варіант може бути залучений у разі, якщо нинішній наставник мадридців Альваро Арбелоа залишить посаду після завершення поточного сезону.

Іспанський столичний клуб уже провів попередні контакти, проте остаточних рішень поки що не ухвалював, повідомив Фабріціо Романо в соцмережі X.

Читайте також:

У Мадриді продовжують оцінювати ситуацію, враховуючи як результати команди, так і загальний вектор розвитку на наступний сезон. У "Реалі" не впевнені, що Альваро Арбелоа є оптимальним кандидатом на посаду тренера команди. Особливо якщо йдеться про довгострокову перспективу.

Унаи Эмери
Унаї Емері фотографується з уболівальником. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Рішення щодо тренера "Реала" поки не форсують

Унаї Емері працює в "Астон Віллі", з якою посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. Його контракт з англійським клубом розрахований до літа 2029 року, що робить потенційні зміни можливими тільки за умови збігу одразу декількох чинників.

"У "Реалі" процес вибору нового тренера ще не розпочався. Клуб дасть Арбелоа час до кінця сезону, тому що ситуація в Ла-Лізі виглядає досить стабільною. Емері, Клопп та інші імена поки обговорюються тільки всередині, це не переговори й не гарантований план на літо", — написав Фабріціо Романо.

Інші іспанські журналісти акцентують, що варіант із 54-річним Емері виник відносно недавно, але в "Реалі" серйозно обговорюють його кандидатуру. Іспанський наставник має великий досвід роботи в чемпіонаті Іспанії та єврокубках. Він чотири рази вигравав Лігу Європи з "Севільєю" та "Вільярреалом", а також ставав чемпіоном Франції з "ПСЖ".

Також стверджується, що Емері вже знає про інтерес з боку "Реала" і навіть спілкувався з представниками мадридського клубу. Він готовий до нового виклику, але не піде з "Астон Вілли" до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, у київському "Динамо" вже з'явився новий тренер, у якого особа роль у столичній команді.

А португалець Кріштіану Роналду може не поїхати на Кубок Світу через несподіваний шквал критики.

спорт футбол Реал Мадрид Астон Вілла Унаї Емері тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
