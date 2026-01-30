Видео
Реал может возглавить известный испанский тренер — о ком речь

Реал может возглавить известный испанский тренер — о ком речь

Дата публикации 30 января 2026 12:03
Унаи Эмери назвал Реалу условие перехода в испанский клуб
Унаи Эмери во время матча "Астон Виллы". Фото: Reuters/Phil Noble

Руководство "Реала" рассматривает Унаи Эмери как одного из основных претендентов на пост главного тренера команды. Такой вариант может быть задействован в случае, если нынешний наставник мадридцев Альваро Арбелоа покинет должность по завершении текущего сезона.

Испанский столичный клуб уже провел предварительные контакты, однако окончательных решений пока не принимал, сообщил Фабрицио Романо в соцсети X.

В Мадриде продолжают оценивать ситуацию, учитывая как результаты команды, так и общий вектор развития на следующий сезон. В "Реале" не уверены, что Альваро Арбелоа является оптимальным кандидатом на пост тренера команды. Особенно если речь идет о долгосрочной перспективе.  

Унаи Эмери
Унаи Эмери фотографируется с болельщиком. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Решение по тренеру "Реала" пока не форсируют

Унаи Эмери работает в "Астон Вилле", с которой занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года, что делает потенциальные изменения возможными только при совпадении сразу нескольких факторов.

"В "Реале" процесс выбора нового тренера еще не начался. Клуб даст Арбелоа время до конца сезона, потому что ситуация в Ла Лиге выглядит достаточно стабильной. Эмери, Клопп и другие имена пока обсуждаются только внутри, это не переговоры и не гарантированный план на лето", — написал Фабрицио Романо. 

Другие испанские журналисты акцентируют внимание, что вариант с 54-летним Эмери возник относительно недавно, но в "Реале" серьезно обсуждают его кандидатуру. Испанский наставник имеет большой опыт работы в чемпионате Испании и еврокубках. Он четыре раза выигрывал Лигу Европы с "Севилье" и "Вильярреалом", а также становился чемпионом Франции с "ПСЖ". 

Также утверждается, что Эмери уже знает об интересе со стороны "Реала" и даже общался с представителями мадридского клуба. Он готов к новому вызову, но не уйдет из "Астон Виллы" до конца нынешнего сезона. 

Напомним, в киевском "Динамо" уже появился новый тренер, у которого особа роль в столичной команде. 

А португалец Криштиану Роналду может не поехать на Кубок Мира из-за неожиданного шквала критики. 

