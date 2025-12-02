Реал хочет подписать Музакитиса: таланта Олимпиакоса оценивают в 25 млн

Роман Яремчук с партнерами по команде. Фото: "Олимпиакос"

Мадридский "Реал" продолжит усиливать команду талантливыми футболистами. Это делается на фоне старения звезд клуба и возможных трансферов Винисиуса Жуниора и Родриго.

О возможном трансфере в "Реал" сообщил портал Daily Mail.

Христос Музакитис. Фото: Reuters

"Реал" нашел усиление в Греции

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания 18-летнего полузащитника "Олимпиакоса" Христоса Музакитиса и готовит потенциальное предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

По данным источника, к талантливому греческому хавбеку уже приковано внимание и "Манчестер Юнайтед", скауты которого следили за ним во время матча Лиги чемпионов против "Реала", который завершился со счетом 4:3 в пользу мадридцев.

Музакитис в этом сезоне стал одним из самых заметных юных игроков в составе "Олимпиакоса". Он провел 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами, при этом демонстрируя стабильный прогресс и высокий уровень зрелости для своего возраста.

Его контракт с клубом действует до лета 2029 года, что делает трансфер потенциально дорогим для любого претендента.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

