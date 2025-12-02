Реал хоче підписати Музакітіса: талант Олімпіакоса оцінюють у 25 млн

Роман Яремчук з партнерами по команді. Фото: "Олімпіакос"

Мадридський "Реал" продовжить підсилювати команду талановитими футболістами. Це робиться на фоні старіння зірок клубу та можливих трансферів Вінісіуса Жуніора та Родріго.

Про можливий трансфер в "Реал" повідомив портал Daily Mail.

Христос Музакітіс. Фото: Reuters

"Реал" знайшов підсилення в Греції

Мадридський "Реал" розглядає можливість підписання 18-річного півзахисника "Олімпіакоса" Христоса Музакітіса і готує потенційну пропозицію у розмірі 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

За даними джерела, до талановитого грецького хавбека вже прикута увага і "Манчестер Юнайтед", скаути якого стежили за ним під час матчу Ліги чемпіонів проти "Реала", який завершився з рахунком 4:3 на користь мадридців.

Музакітіс цього сезону став одним із найпомітніших юних гравців у складі "Олімпіакоса". Він провів 16 матчів у всіх турнірах і відзначився двома асистами, при цьому демонструючи стабільний прогрес і високий рівень зрілості для свого віку.

Його контракт з клубом чинний до літа 2029 року, що робить трансфер потенційно дорогим для будь-якого претендента.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

