Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Одноклубник Яремчука перейде до Луніна в Реал

Одноклубник Яремчука перейде до Луніна в Реал

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 23:07
Реал хоче підписати Музакітіса: талант Олімпіакоса оцінюють у 25 млн
Роман Яремчук з партнерами по команді. Фото: "Олімпіакос"

Мадридський "Реал" продовжить підсилювати команду талановитими футболістами. Це робиться на фоні старіння зірок клубу та можливих трансферів Вінісіуса Жуніора та Родріго.

Про можливий трансфер в "Реал" повідомив портал Daily Mail.

Реклама
Читайте також:
Христос Музакитис
Христос Музакітіс. Фото: Reuters

"Реал" знайшов підсилення в Греції

Мадридський "Реал" розглядає можливість підписання 18-річного півзахисника "Олімпіакоса" Христоса Музакітіса і готує потенційну пропозицію у розмірі 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

За даними джерела, до талановитого грецького хавбека вже прикута увага і "Манчестер Юнайтед", скаути якого стежили за ним під час матчу Ліги чемпіонів проти "Реала", який завершився з рахунком 4:3 на користь мадридців.

Музакітіс цього сезону став одним із найпомітніших юних гравців у складі "Олімпіакоса". Він провів 16 матчів у всіх турнірах і відзначився двома асистами, при цьому демонструючи стабільний прогрес і високий рівень зрілості для свого віку.

Його контракт з клубом чинний до літа 2029 року, що робить трансфер потенційно дорогим для будь-якого претендента.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про легенду "Динамо" та свого вчителя Володимира Мунтяна.

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик може повернутися на поле вже взимку.

Колишній футболіст Артем Мілевський висловився про мобілізацію Дениса Гармаша.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери українські легіонери (футбол) Олімпіакос
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації