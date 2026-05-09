Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Одноклубник Забарного заменит лидера Ливерпуля

Одноклубник Забарного заменит лидера Ливерпуля

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 08:37
Ливерпуль готовит замену Алисону - выбор пал на вратаря ПСЖ
Люка Шевалье. Фото: Reuters

Английский "Ливерпуль" может сменить основного вратаря уже в ближайшее время. Английский клуб рассматривает голкипера "ПСЖ" Люку Шевалье как потенциальную замену для Алиссона Беккера.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

Алиссон Беккер
Алиссон Беккер. Фото: instagram.com/alissonbecker

"Ливерпуль" ищет нового вратаря

По информации источника, 24-летний французский вратарь может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно. В "Ливерпуле" внимательно следят за его ситуацией и оценивают возможность трансфера.

Интерес английского клуба к Шевалье связан с будущим Алиссона. Ранее появлялась информация о возможном переходе бразильца в туринский "Ювентус". Если трансфер состоится, "красные" вынуждены будут оперативно найти нового основного вратаря.

Шевалье стал игроком "ПСЖ" летом 2025 года, однако не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне француз проиграл конкуренцию вратарю Матвею Сафонову и получал значительно меньше игрового времени, чем ожидалось после перехода.

Читайте также:

Контракт Шевалье с "ПСЖ" действует до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 30 млн евро.

Француз считается одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы. но не справился с давлением в "ПСЖ".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сразу два европейских гранда проявляют интерес к сыну Криштиану Роналду и следят за его развитием.

Также Новини.LIVE ранее писал, что Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Ваша пробная версия Premium закончилась

ПСЖ Ливерпуль Алисон
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации