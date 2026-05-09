Ливерпуль готовит замену Алисону - выбор пал на вратаря ПСЖ

Одноклубник Забарного заменит лидера Ливерпуля
Английский "Ливерпуль" может сменить основного вратаря уже в ближайшее время. Английский клуб рассматривает голкипера "ПСЖ" Люку Шевалье как потенциальную замену для Алиссона Беккера.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Экрема Конура.
"Ливерпуль" ищет нового вратаря
По информации источника, 24-летний французский вратарь может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно. В "Ливерпуле" внимательно следят за его ситуацией и оценивают возможность трансфера.
Интерес английского клуба к Шевалье связан с будущим Алиссона. Ранее появлялась информация о возможном переходе бразильца в туринский "Ювентус". Если трансфер состоится, "красные" вынуждены будут оперативно найти нового основного вратаря.
Шевалье стал игроком "ПСЖ" летом 2025 года, однако не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне француз проиграл конкуренцию вратарю Матвею Сафонову и получал значительно меньше игрового времени, чем ожидалось после перехода.
Контракт Шевалье с "ПСЖ" действует до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 30 млн евро.
Француз считается одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы. но не справился с давлением в "ПСЖ".
