Ливерпуль готовит замену Алисону - выбор пал на вратаря ПСЖ

Люка Шевалье. Фото: Reuters

Английский "Ливерпуль" может сменить основного вратаря уже в ближайшее время. Английский клуб рассматривает голкипера "ПСЖ" Люку Шевалье как потенциальную замену для Алиссона Беккера.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

Алиссон Беккер. Фото: instagram.com/alissonbecker

"Ливерпуль" ищет нового вратаря

По информации источника, 24-летний французский вратарь может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно. В "Ливерпуле" внимательно следят за его ситуацией и оценивают возможность трансфера.

Интерес английского клуба к Шевалье связан с будущим Алиссона. Ранее появлялась информация о возможном переходе бразильца в туринский "Ювентус". Если трансфер состоится, "красные" вынуждены будут оперативно найти нового основного вратаря.

Шевалье стал игроком "ПСЖ" летом 2025 года, однако не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне француз проиграл конкуренцию вратарю Матвею Сафонову и получал значительно меньше игрового времени, чем ожидалось после перехода.

Контракт Шевалье с "ПСЖ" действует до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 30 млн евро.

Француз считается одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы. но не справился с давлением в "ПСЖ".

