Ліверпуль готує заміну Алісону — вибір упав на воротаря ПСЖ

Люка Шевальє. Фото: Reuters

Англійський "Ліверпуль" може змінити основного воротаря вже найближчим часом. Англійський клуб розглядає голкіпера "ПСЖ" Люку Шевальє як потенційну заміну для Аліссона Беккера.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Екрема Конура.

Алиссон Беккер. Фото: instagram.com/alissonbecker

"Ліверпуль" шукає нового воротаря

За інформацією джерела, 24-річний французький воротар може залишити паризький клуб у літнє трансферне вікно. У "Ліверпулі" уважно стежать за його ситуацією і оцінюють можливість трансферу.

Інтерес англійського клубу до Шевальє пов’язаний із майбутнім Аліссона. Раніше з’являлася інформація про можливий перехід бразильця до туринського "Ювентуса". Якщо трансфер відбудеться, "червоні" змушені будуть оперативно знайти нового основного воротаря.

Шевальє став гравцем "ПСЖ" улітку 2025 року, однак не зміг закріпитися в основному складі. У поточному сезоні француз програв конкуренцію воротарю Матвію Сафонову і отримував значно менше ігрового часу, ніж очікувалося після переходу.

Читайте також:

Контракт Шевальє з "ПСЖ" діє до літа 2030 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість воротаря становить 30 млн євро.

Француз вважається одним із найперспективніших молодих голкіперів Європи. але не впорався з тиском в "ПСЖ".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що одразу два європейські гранди проявляють інтерес до сина Кріштіану Роналду та стежать за його розвитком.

Також Новини.LIVE раніше писав, що Кріштіану Роналду забив свій 100-й гол у чемпіонаті Саудівської Аравії.