Яремчук официально перешел в Лион Фонсеки: известны условия аренды

Официально объявлено о переходе лидера сборной Украины в Лион
Завершился трансфер центрального нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Футболист будет играть в "Лионе" Пауло Фонсеки.
О трансфере Яремчука сообщила пресс-служба "Лиона".
Utilisez des écouteurs pour une expérience optimale 🎧- Олимпик Лионне (@OL) 2 февраля 2026 года
Roman Yaremchuk est un Gone
Bienvenue Roman 🇺🇦❤️💙 pic.twitter.com/IiSy6Gc80V
Новый клуб Яремчука
Яремчук продолжит сезон в "Лионе" на правах аренды. Если Роман себя проявит, то у французов есть опция выкупа контракта за 5 миллионов евро.
Арендное соглашение обошлось новой команде в 1,5 миллиона евро. В составе клуба Яремчук будет выступать под 77-м номером.
Нападающий присоединился к "Олимпиакосу" летом 2024 года после трансфера из "Брюгге". Его контракт с греческим клубом действует до 2028 года.
В текущем сезоне Яремчук сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, ранее чемпион мира по боксу Александр Усик не стал здороваться с российскими боксерами.
Украинский метательный молота Михаил Кохан намекнул, что россияне с пользой провели время отстранения от соревнований.
Читайте Новини.LIVE!