Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Официально объявлено о переходе лидера сборной Украины в Лион

Официально объявлено о переходе лидера сборной Украины в Лион

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 21:00
Яремчук официально перешел в Лион Фонсеки: известны условия аренды
Роман Яремчук. Фото: "Лион"

Завершился трансфер центрального нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Футболист будет играть в "Лионе" Пауло Фонсеки.

О трансфере Яремчука сообщила пресс-служба "Лиона".

Реклама
Читайте также:

Новый клуб Яремчука

Яремчук продолжит сезон в "Лионе" на правах аренды. Если Роман себя проявит, то у французов есть опция выкупа контракта за 5 миллионов евро.

Арендное соглашение обошлось новой команде в 1,5 миллиона евро. В составе клуба Яремчук будет выступать под 77-м номером.

Нападающий присоединился к "Олимпиакосу" летом 2024 года после трансфера из "Брюгге". Его контракт с греческим клубом действует до 2028 года.

В текущем сезоне Яремчук сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее чемпион мира по боксу Александр Усик не стал здороваться с российскими боксерами.

Украинский метательный молота Михаил Кохан намекнул, что россияне с пользой провели время отстранения от соревнований.

футбол Футбол трансферы Роман Яремчук украинские легионеры (футбол) Лион Олимпиакос
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации