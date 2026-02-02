Яремчук официально перешел в Лион Фонсеки: известны условия аренды

Роман Яремчук. Фото: "Лион"

Завершился трансфер центрального нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Футболист будет играть в "Лионе" Пауло Фонсеки.

О трансфере Яремчука сообщила пресс-служба "Лиона".

Новый клуб Яремчука

Яремчук продолжит сезон в "Лионе" на правах аренды. Если Роман себя проявит, то у французов есть опция выкупа контракта за 5 миллионов евро.

Арендное соглашение обошлось новой команде в 1,5 миллиона евро. В составе клуба Яремчук будет выступать под 77-м номером.

Нападающий присоединился к "Олимпиакосу" летом 2024 года после трансфера из "Брюгге". Его контракт с греческим клубом действует до 2028 года.

В текущем сезоне Яремчук сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

