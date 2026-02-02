Відео
Україна
Офіційно оголошено про перехід лідера збірної України в Ліон

Офіційно оголошено про перехід лідера збірної України в Ліон

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 21:00
Яремчук офіційно перейшов у Ліон Фонсеки: відомі умови оренди
Роман Яремчук. Фото: "Ліон"

Завершився трансфер центрального нападника збірної України Романа Яремчука. Футболіст гратиме в "Ліоні" Пауло Фонсеки.

Про трансфер Яремчука повідомила пресслужба "Ліона".



Новий клуб Яремчука

Яремчук продовжить сезон в "Ліоні" на правах оренди. Якщо Роман себе проявить, то у французів є опція викупу контракту за 5 мільйонів євро.

Орендна угода обійшлася новій команді в 1,5 мільйона євро. У складі клубу Яремчук виступатиме під 77-м номером.

Нападник приєднався до "Олімпіакоса" влітку 2024 року після трансферу з "Брюгге". Його контракт із грецьким клубом чинний до 2028 року.

У поточному сезоні Яремчук зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу з боксу Олександр Усик не став вітатись з російськими боксерами.

Український метальний молота Михайло Кохан натякнув, що росіяни з користю провели час відсторонення від змагань.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
