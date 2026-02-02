Яремчук офіційно перейшов у Ліон Фонсеки: відомі умови оренди

Офіційно оголошено про перехід лідера збірної України в Ліон
Завершився трансфер центрального нападника збірної України Романа Яремчука. Футболіст гратиме в "Ліоні" Пауло Фонсеки.
Про трансфер Яремчука повідомила пресслужба "Ліона".
Utilisez des écouteurs pour une expérience optimale 🎧— Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2026
Roman Yaremchuk est un Gone
Bienvenue Roman 🇺🇦❤️💙 pic.twitter.com/IiSy6Gc80V
Новий клуб Яремчука
Яремчук продовжить сезон в "Ліоні" на правах оренди. Якщо Роман себе проявить, то у французів є опція викупу контракту за 5 мільйонів євро.
Орендна угода обійшлася новій команді в 1,5 мільйона євро. У складі клубу Яремчук виступатиме під 77-м номером.
Нападник приєднався до "Олімпіакоса" влітку 2024 року після трансферу з "Брюгге". Його контракт із грецьким клубом чинний до 2028 року.
У поточному сезоні Яремчук зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав одну результативну передачу.
