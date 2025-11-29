Відео
Головна Спорт Фонсека заявив про бажання очолити збірну України після Реброва

Фонсека заявив про бажання очолити збірну України після Реброва

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 12:20
Пауло Фонсека заявив про бажання повернутися та працювати в Україні
Пауло Фонсека. Фото: кадр з відео

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека мріє знову працювати в Україні. Наразі ж він тренує французький "Ліон".

Про бажання тренувати в Україні Фонсека розповів в інтерв'ю "Трибуні".

Фонсека в збірній України

Головний тренер "Ліона" заявив про бажання у майбутньому повернутися до України та працювати в українському футболі.

Португалець зазначив, що хотів би очолити "Шахтар" або національну збірну. При цьому, він бачить в Україні величезний потенціал — як у молодих гравцях, так і в розвитку команд.

Фонсеці хочеться допомогти українським футболістам розвиватися за сучасними методами, адже він переконаний у високих можливостях країни навіть попри складні умови війни.

"Сергій Ребров — неймовірний тренер. Він мені дуже подобається. Але одного дня він втомиться працювати в національній команді й захоче повернутися в клубний футбол", — зазначив Пауло.

Зазначимо, що Фонсека працював у "Шахтарі" з 2016 до 2019 року, після чого очолював "Рому", "Лілль", "Мілан" та "Ліон".

Нагадаємо, раніше Олександр Шовковський вперше прокоментував відставку з київського "Динамо".

Колишній тренер та гравець "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про зміни в київському клубі.

футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Пауло Фонсека Ліон
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
