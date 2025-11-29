Пауло Фонсека заявив про бажання повернутися та працювати в Україні

Фонсека заявив про бажання очолити збірну України після Реброва
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека мріє знову працювати в Україні. Наразі ж він тренує французький "Ліон".
Про бажання тренувати в Україні Фонсека розповів в інтерв'ю "Трибуні".
Фонсека в збірній України
Головний тренер "Ліона" заявив про бажання у майбутньому повернутися до України та працювати в українському футболі.
Португалець зазначив, що хотів би очолити "Шахтар" або національну збірну. При цьому, він бачить в Україні величезний потенціал — як у молодих гравцях, так і в розвитку команд.
Фонсеці хочеться допомогти українським футболістам розвиватися за сучасними методами, адже він переконаний у високих можливостях країни навіть попри складні умови війни.
"Сергій Ребров — неймовірний тренер. Він мені дуже подобається. Але одного дня він втомиться працювати в національній команді й захоче повернутися в клубний футбол", — зазначив Пауло.
Зазначимо, що Фонсека працював у "Шахтарі" з 2016 до 2019 року, після чого очолював "Рому", "Лілль", "Мілан" та "Ліон".
Нагадаємо, раніше Олександр Шовковський вперше прокоментував відставку з київського "Динамо".
Колишній тренер та гравець "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про зміни в київському клубі.
Читайте Новини.LIVE!