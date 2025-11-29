Пауло Фонсека заявил о желании вернуться и работать в Украине

Пауло Фонсека. Фото: кадр из видео

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека мечтает снова работать в Украине. Сейчас же он тренирует французский "Лион".

О желании тренировать в Украине Фонсека рассказал в интервью "Трибуне".

Пауло Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Фонсека в сборной Украины

Главный тренер "Лиона" заявил о желании в будущем вернуться в Украину и работать в украинском футболе.

Португалец отметил, что хотел бы возглавить "Шахтер" или национальную сборную. При этом, он видит в Украине огромный потенциал — как в молодых игроках, так и в развитии команд.

Фонсеке хочется помочь украинским футболистам развиваться по современным методам, ведь он убежден в высоких возможностях страны даже несмотря на сложные условия войны.

"Сергей Ребров — невероятный тренер. Он мне очень нравится. Но однажды он устанет работать в национальной команде и захочет вернуться в клубный футбол", — отметил Пауло.

Отметим, что Фонсека работал в "Шахтере" с 2016 до 2019 года, после чего возглавлял "Рому", "Лилль", "Милан" и "Лион".

