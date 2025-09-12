Пауло Фонсека в Лионе слушает украинскую музыку — видео

Пауло Фонсека. Фото: "Лион"

Португальский специалист Пауло Фонсека сейчас тренирует французский "Лион". Однако, он до сих пор не забывает об Украине, где три года возглавлял донецкий "Шахтер".

"Лион" в своих соцсетях опубликовал видео прибытия Фонсеки на тренировочную базу, где слышно, что он в автомобиле слушает украинскую музыку.

Реклама

Читайте также:

Какую музыку слушает экс-тренер "Шахтера"

Фонсека продолжает демонстрировать приверженность к Украине. На этот раз через музыку. На видео можно услышать, что португалец слушает в машине новую песню украинского дуэта MONATIK & DOROFEEVA "If you know what I mean".

Фонсека на видео улыбался под энергичный трек и похвалил украинскую музыку.

Это не первое свидетельство симпатии тренера к украинской культуре. Во-первых, жена Фонсеки — украинка. Во-вторых, полномасштабную войну тренер встретил в Киеве, а после возвращения в Италию он постоянно пытался помочь украинским беженцам, детям и публично осуждал войну.

Напомним, ранее центральный защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный повторил неприветливый жест Сергея Реброва.

Также стало известно, жена звезды сборной Польши организовала вечеринку, на которую пригласили украинку.