Главная Спорт Экс-тренер Шахтера Фонсека слушает в авто Дорофееву — видео

Экс-тренер Шахтера Фонсека слушает в авто Дорофееву — видео

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 12:41
Пауло Фонсека в Лионе слушает украинскую музыку — видео
Пауло Фонсека. Фото: "Лион"

Португальский специалист Пауло Фонсека сейчас тренирует французский "Лион". Однако, он до сих пор не забывает об Украине, где три года возглавлял донецкий "Шахтер".

"Лион" в своих соцсетях опубликовал видео прибытия Фонсеки на тренировочную базу, где слышно, что он в автомобиле слушает украинскую музыку.

Читайте также:

Какую музыку слушает экс-тренер "Шахтера"

Фонсека продолжает демонстрировать приверженность к Украине. На этот раз через музыку. На видео можно услышать, что португалец слушает в машине новую песню украинского дуэта MONATIK & DOROFEEVA "If you know what I mean".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olympique Lyonnais (@ol)

Фонсека на видео улыбался под энергичный трек и похвалил украинскую музыку.

Это не первое свидетельство симпатии тренера к украинской культуре. Во-первых, жена Фонсеки — украинка. Во-вторых, полномасштабную войну тренер встретил в Киеве, а после возвращения в Италию он постоянно пытался помочь украинским беженцам, детям и публично осуждал войну.

Напомним, ранее центральный защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный повторил неприветливый жест Сергея Реброва.

Также стало известно, жена звезды сборной Польши организовала вечеринку, на которую пригласили украинку.

Надя Дорофеева Дмитрий Монатик футбол Пауло Фонсека Лион
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
