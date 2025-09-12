Пауло Фонсека у Ліоні слухає українську музику — відео

Пауло Фонсека. Фото: "Ліон"

Португальський спеціаліст Пауло Фонсека наразі тренує французький "Ліон". Однак, він досі не забуває про Україну, де три роки очолював донецький "Шахтар".

"Ліон" в своїх соцмережах опублікував відео прибуття Фонсеки на тренувальну базу, де чутно що він у автомобілі слухає українську музику.

Яку музику слухає екстренер "Шахтаря"

Фонсека продовжує демонструвати прихильність до України. Цього разу — через музику. На відео можна почути, що португалець слухає в машині нову пісню українського дуету MONATIK & DOROFEEVA "If you know what I mean".

Фонсека на відео посміхався під енергійний трек та похвалив українську музику.

Це не перше свідчення симпатії тренера до української культури. По-перше, дружина Фонсеки — українка. По-друге, повномасштабну війну тренер зустрів у Києві, а після повернення в Італію він постійно намагався допомогти українським біженцям та дітям і публічно засуджував війну.

