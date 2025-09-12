Відео
Екстренер Шахтаря Фонсека слухає в авто Дорофєєву — відео

Екстренер Шахтаря Фонсека слухає в авто Дорофєєву — відео

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:41
Пауло Фонсека у Ліоні слухає українську музику — відео
Пауло Фонсека. Фото: "Ліон"

Португальський спеціаліст Пауло Фонсека наразі тренує французький "Ліон". Однак, він досі не забуває про Україну, де три роки очолював донецький "Шахтар".

"Ліон" в своїх соцмережах опублікував відео прибуття Фонсеки на тренувальну базу, де чутно що він у автомобілі слухає українську музику.

Читайте також:

Яку музику слухає екстренер "Шахтаря"

Фонсека продовжує демонструвати прихильність до України. Цього разу — через музику. На відео можна почути, що португалець слухає в машині нову пісню українського дуету MONATIK & DOROFEEVA "If you know what I mean".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olympique Lyonnais (@ol)

Фонсека на відео посміхався під енергійний трек та похвалив українську музику.

Це не перше свідчення симпатії тренера до української культури. По-перше, дружина Фонсеки — українка. По-друге, повномасштабну війну тренер зустрів у Києві, а після повернення в Італію він постійно намагався допомогти українським біженцям та дітям і публічно засуджував війну.

Нагадаємо, раніше центральний захисник збірної України та французського "ПСЖ" Ілля Забарний повторив непривітний жест Сергія Реброва.

Також стало відомо, дружина зірки збірної Польщі організувала вечірку, на яку запросили українку.

Надя Дорофєєва Дмитро Монатік футбол Пауло Фонсека Ліон
Андрій Дорошенко
Автор:
Андрій Дорошенко
