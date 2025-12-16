Оккупанты конфисковали имущество Александра Усика в Крыму

Александр Усик. Фото: Reuters

У объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика оставалось имущество в Крыму. Этот факт сильно "врезался в глаза" российским оккупантам.

Поэтому они национализировали имущество боксера. Об этом сообщил так называемый "председатель Госсовета Крыма" Владимир Константинов в Telegram.

Усика оставили без имущества

По словам Константинова, оккупационные власти конфисковали имущество 84 физических и юридических лиц, которых обвинили в сотрудничестве с Украиной. Среди них назвали и Александра Усика.

Константинов сообщил, что украинский боксер открыто выступал против полномасштабной войны России и поддерживал Вооруженные силы Украины. В своей риторике оккупант обвинил Усика в поддержке идеологии, которую РФ считает "нацистской".

В перечень лиц, имущество которых национализировали, попали украинские военные, добровольцы и предприниматели.

Отметим, что подобные решения оккупационной администрации не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права и являются очередным элементом пропаганды.

