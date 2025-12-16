Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Оккупанты в Крыму отобрали все имущество семьи Усика

Оккупанты в Крыму отобрали все имущество семьи Усика

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:25
Оккупанты конфисковали имущество Александра Усика в Крыму
Александр Усик. Фото: Reuters

У объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика оставалось имущество в Крыму. Этот факт сильно "врезался в глаза" российским оккупантам.

Поэтому они национализировали имущество боксера. Об этом сообщил так называемый "председатель Госсовета Крыма" Владимир Константинов в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усика оставили без имущества

По словам Константинова, оккупационные власти конфисковали имущество 84 физических и юридических лиц, которых обвинили в сотрудничестве с Украиной. Среди них назвали и Александра Усика.

Константинов сообщил, что украинский боксер открыто выступал против полномасштабной войны России и поддерживал Вооруженные силы Украины. В своей риторике оккупант обвинил Усика в поддержке идеологии, которую РФ считает "нацистской".

В перечень лиц, имущество которых национализировали, попали украинские военные, добровольцы и предприниматели.

Отметим, что подобные решения оккупационной администрации не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права и являются очередным элементом пропаганды.

Напомним, Игорь Суркис нашел подход к талантливому игроку "Динамо".

Киевский клуб досрочно прервал аренду одного из своих игроков.

И.о. главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк рассказал о своем будущем.

Крым Александр Усик бокс оккупанты оккупация
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации