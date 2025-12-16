Окупанти конфіскували майно Олександра Усика в Криму

Олександр Усик. Фото: Reuters

У об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика залишалося майно в Криму. Цей факт сильно "різав око" російським окупантам.

Тому вони націоналізували майно боксера. Про це повідомив так званий "голова Держради Криму" Володимир Константинов в Telegram.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усика залишили без майна

За словами Константинова, окупаційна влада конфіскувала майно 84 фізичних та юридичних осіб, яких звинуватили у співпраці з Україною. Серед них назвали й Олександра Усика.

Константинов повідомив, що український боксер відкрито виступав проти повномасштабної війни Росії та підтримував Збройні сили України. У своїй риториці окупант звинуватив Усика в підтримці ідеології, яку РФ вважає "нацистською".

До переліку осіб, майно яких націоналізували, потрапили українські військові, добровольці та підприємці.

Зазначимо, що подібні рішення окупаційної адміністрації не мають жодної юридичної сили з точки зору міжнародного права та є черговим елементом пропаганди.

