Україна
Головна Спорт Окупанти в Криму відібрали все майно сім'ї Усика

Окупанти в Криму відібрали все майно сім'ї Усика

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:25
Окупанти конфіскували майно Олександра Усика в Криму
Олександр Усик. Фото: Reuters

У об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика залишалося майно в Криму. Цей факт сильно "різав око" російським окупантам.

Тому вони націоналізували майно боксера. Про це повідомив так званий "голова Держради Криму" Володимир Константинов в Telegram.

Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усика залишили без майна

За словами Константинова, окупаційна влада конфіскувала майно 84 фізичних та юридичних осіб, яких звинуватили у співпраці з Україною. Серед них назвали й Олександра Усика.

Константинов повідомив, що український боксер відкрито виступав проти повномасштабної війни Росії та підтримував Збройні сили України. У своїй риториці окупант звинуватив Усика в підтримці ідеології, яку РФ вважає "нацистською".

До переліку осіб, майно яких націоналізували, потрапили українські військові, добровольці та підприємці.

Зазначимо, що подібні рішення окупаційної адміністрації не мають жодної юридичної сили з точки зору міжнародного права та є черговим елементом пропаганди.

Нагадаємо, Ігор Суркіс знайшов підхід до талановитго гравця "Динамо".

Київський клуб достроково перервав оренду одного зі своїх гравців.

В.о. головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк розповів про своє майбутнє.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
