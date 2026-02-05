Олейникова вышла в полуфинал WTA 250, обыграв четвертую сеяную

Александра Олейникова. Фото: j48tennis.net

В Клуж-Напоке (Румыния) состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 250. На этой стадии сыграла украинка Александра Олейникова.

Киевлянка противостояла четвертой сеяной Ван Синюй из Китая, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Олейникова достигла лучшего результата в карьере

Олейникова обыграла Синюй со счетом 6:4, 6:4 в матче, который длился 2 часа 1 минуту.

Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

Для 25-летней Олейниковой это дебютный полуфинал на уровне WTA 250. Ранее на турнире она прошла венгерку Анну Бондарь (6:4, 6:4), а в 1/8 финала одолела египтянку Маяр Шериф в трехсетовом матче.

Победа над Ван Синюй стала для Олейниковой первой в карьере над представительницей топ-50 рейтинга. До этого украинка уже имела опыт игры с теннисисткой из топ-10 — в январе она уступила Мэдисон Киз на старте Australian Open.

В полуфинале турнира в Клуж-Напоке Олейникова сыграет против Эммы Радукану, которая возглавляет посев и ранее выбила из турнира Маю Хвалинскую из Польши.

