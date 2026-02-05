Олейникова вышла в полуфинал WTA 250, обыграв четвертую сеяную

Олейникова сенсационно вышла в полуфинал престижного турнира
В Клуж-Напоке (Румыния) состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 250. На этой стадии сыграла украинка Александра Олейникова.
Киевлянка противостояла четвертой сеяной Ван Синюй из Китая, сообщил портал Новини.LIVE.
У Александры Олейниковой знаковая экипировка, движение подачи и геймстайл 🇺🇦 pic.twitter.com/TvyFMBMVjt- Matt 🎩 (@TimTtam77) February 5, 2026
Как Олейникова достигла лучшего результата в карьере
Олейникова обыграла Синюй со счетом 6:4, 6:4 в матче, который длился 2 часа 1 минуту.
Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.
Для 25-летней Олейниковой это дебютный полуфинал на уровне WTA 250. Ранее на турнире она прошла венгерку Анну Бондарь (6:4, 6:4), а в 1/8 финала одолела египтянку Маяр Шериф в трехсетовом матче.
Победа над Ван Синюй стала для Олейниковой первой в карьере над представительницей топ-50 рейтинга. До этого украинка уже имела опыт игры с теннисисткой из топ-10 — в январе она уступила Мэдисон Киз на старте Australian Open.
В полуфинале турнира в Клуж-Напоке Олейникова сыграет против Эммы Радукану, которая возглавляет посев и ранее выбила из турнира Маю Хвалинскую из Польши.
Напомним, бывший наставник "Динамо" Александр Шовковский рассказал о выживании во время блэкаутов.
Влада Зинченко была напугана болельщиками амстердамского "Аякса" после перехода ее мужа из "Арсенала".
Известный спортсмен получил травму накануне открытия Олимпийских игр-2026.
Читайте Новини.LIVE!