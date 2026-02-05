Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Олейникова сенсационно вышла в полуфинал престижного турнира

Олейникова сенсационно вышла в полуфинал престижного турнира

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 19:40
Олейникова вышла в полуфинал WTA 250, обыграв четвертую сеяную
Александра Олейникова. Фото: j48tennis.net

В Клуж-Напоке (Румыния) состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 250. На этой стадии сыграла украинка Александра Олейникова.

Киевлянка противостояла четвертой сеяной Ван Синюй из Китая, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как Олейникова достигла лучшего результата в карьере

Олейникова обыграла Синюй со счетом 6:4, 6:4 в матче, который длился 2 часа 1 минуту.

Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

Для 25-летней Олейниковой это дебютный полуфинал на уровне WTA 250. Ранее на турнире она прошла венгерку Анну Бондарь (6:4, 6:4), а в 1/8 финала одолела египтянку Маяр Шериф в трехсетовом матче.

Победа над Ван Синюй стала для Олейниковой первой в карьере над представительницей топ-50 рейтинга. До этого украинка уже имела опыт игры с теннисисткой из топ-10 — в январе она уступила Мэдисон Киз на старте Australian Open.

В полуфинале турнира в Клуж-Напоке Олейникова сыграет против Эммы Радукану, которая возглавляет посев и ранее выбила из турнира Маю Хвалинскую из Польши.

Напомним, бывший наставник "Динамо" Александр Шовковский рассказал о выживании во время блэкаутов.

Влада Зинченко была напугана болельщиками амстердамского "Аякса" после перехода ее мужа из "Арсенала".

Известный спортсмен получил травму накануне открытия Олимпийских игр-2026.

Теннис WTA украинские теннисисты Александра Олейникова Ван Синюй
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации