Олійникова вийшла до півфіналу WTA 250, обігравши четверту сіяну

У Клуж-Напоці (Румунія) відбулися чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 250. На цій стадії зіграла українка Олександра Олійникова.

Киянка протистояла четвертій сіяній Ван Сінюй із Китаю, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Олійникова досягла найкращого результату в кар’єрі

Олійникова обіграла Сінюй з рахунком 6:4, 6:4 у матчі, який тривав 2 години 1 хвилину.

Українка не виконала жодного ейса, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала чотири з дев’яти брейк-пойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Для 25-річної Олійникової це дебютний півфінал на рівні WTA 250. Раніше на турнірі вона пройшла угорку Анну Бондар (6:4, 6:4), а в 1/8 фіналу здолала єгиптянку Маяр Шеріф у трисетовому матчі.

Перемога над Ван Сінюй стала для Олійникової першою в кар’єрі над представницею топ-50 рейтингу. До цього українка вже мала досвід гри з тенісисткою з топ-10 — у січні вона поступилася Медісон Кіз на старті Australian Open.

У півфіналі турніру в Клуж-Напоці Олійникова зіграє проти Емми Радукану, яка очолює посів і раніше вибила з турніру Маю Хвалінську з Польщі.

