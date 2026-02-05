Відео
Головна Спорт Олійникова сенсаційно вийшла в півфінал престижного турніру

Олійникова сенсаційно вийшла в півфінал престижного турніру

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:40
Олійникова вийшла до півфіналу WTA 250, обігравши четверту сіяну
Олександра Олійникова. Фото: j48tennis.net

У Клуж-Напоці (Румунія) відбулися чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 250. На цій стадії зіграла українка Олександра Олійникова.

Киянка протистояла четвертій сіяній Ван Сінюй із Китаю, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як Олійникова досягла найкращого результату в кар’єрі

Олійникова обіграла Сінюй з рахунком 6:4, 6:4 у матчі, який тривав 2 години 1 хвилину.

Українка не виконала жодного ейса, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала чотири з дев’яти брейк-пойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Для 25-річної Олійникової це дебютний півфінал на рівні WTA 250. Раніше на турнірі вона пройшла угорку Анну Бондар (6:4, 6:4), а в 1/8 фіналу здолала єгиптянку Маяр Шеріф у трисетовому матчі.

Перемога над Ван Сінюй стала для Олійникової першою в кар’єрі над представницею топ-50 рейтингу. До цього українка вже мала досвід гри з тенісисткою з топ-10 — у січні вона поступилася Медісон Кіз на старті Australian Open.

У півфіналі турніру в Клуж-Напоці Олійникова зіграє проти Емми Радукану, яка очолює посів і раніше вибила з турніру Маю Хвалінську з Польщі.

Теніс WTA українські тенісисти Олександра Олійникова Ван Сінюй
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
