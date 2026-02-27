Видео
Олимпийский чемпион по хоккею обиделся на Белый дом

Олимпийский чемпион по хоккею обиделся на Белый дом

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 06:40
Ткачук назвал видео Белого дома фейком
Брэди Ткачук. Фото: Reuters

Нападающий сборной США Брэди Ткачук заявил, что не имеет отношения к ролику, опубликованному официальным аккаунтом Белого дома. В видео были использованы измененные фрагменты его пресс-конференции.

Об этом Ткачук заявил в комментарии ESPN, передает портал Новини.LIVE.

Заявление игрока после резонанса

В видео были смонтированы кадры из пресс-конференции братьев Ткачук после Турнира четырех наций в феврале прошлого года. В опубликованном ролике звучала фраза, якобы адресованная канадским болельщикам, с оскорбительными формулировками.

Брэди Ткачук заявил, что голос в видео не принадлежит ему и назвал ролик фейковым. По словам хоккеиста, он не контролирует ни один из аккаунтов, где была размещена запись, и никогда не позволил бы себе подобных высказываний.

Игрок подчеркнул, что такие слова не соответствуют его характеру и принципам. Инцидент вызвал обсуждение из-за официального статуса аккаунта, который распространил смонтированный контент.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
