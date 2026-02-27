Ткачук спростував скандальне відео адміністрації Трампа з TikTok

Бреді Ткачук. Фото: Reuters

Форвард збірної США Бреді Ткачук відреагував на відео, опубліковане офіційним акаунтом Білого дому у TikTok. У ролику використано змінені слова хокеїста.

Про це Ткачук заявив у коментарі ESPN, передає портал Новини.LIVE.

Заява гравця після резонансу

У відео були змонтовані кадри з пресконференції братів Ткачук після Турніру чотирьох націй у лютому минулого року. В опублікованому ролику звучала фраза, нібито адресована канадським уболівальникам, із образливими формулюваннями.

Бреді Ткачук заявив, що голос у відео не належить йому та назвав ролик фейковим. За словами хокеїста, він не контролює жоден із акаунтів, де було розміщено запис, і ніколи не дозволив би собі подібних висловлювань.

Гравець підкреслив, що такі слова не відповідають його характеру та принципам. Інцидент викликав обговорення через офіційний статус акаунту, який поширив змонтований контент.

