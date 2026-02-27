Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Олімпійський чемпіон, який є етнічним українцем, образився на Білий дім

Олімпійський чемпіон, який є етнічним українцем, образився на Білий дім

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 06:40
Ткачук спростував скандальне відео адміністрації Трампа з TikTok
Бреді Ткачук. Фото: Reuters

Форвард збірної США Бреді Ткачук відреагував на відео, опубліковане офіційним акаунтом Білого дому у TikTok. У ролику використано змінені слова хокеїста.

Про це Ткачук заявив у коментарі ESPN, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Брэди и Меттью Ткачуки
Бреді та Метью Ткачуки. Фото: Reuters

Заява гравця після резонансу

У відео були змонтовані кадри з пресконференції братів Ткачук після Турніру чотирьох націй у лютому минулого року. В опублікованому ролику звучала фраза, нібито адресована канадським уболівальникам, із образливими формулюваннями.

Бреді Ткачук заявив, що голос у відео не належить йому та назвав ролик фейковим. За словами хокеїста, він не контролює жоден із акаунтів, де було розміщено запис, і ніколи не дозволив би собі подібних висловлювань.

Гравець підкреслив, що такі слова не відповідають його характеру та принципам. Інцидент викликав обговорення через офіційний статус акаунту, який поширив змонтований контент.

Нагадаємо, найсильніший боксер світу Олександр Усик міг підписати контракт на дуже топові бої.

У Верховній Раді повідомили, що українського чемпіона світу в шашки мобілізували у штурмовики.

соцмережі Білий дім Хокей Збірна США з хокею Бреді Ткачук
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації