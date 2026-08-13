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Главная Спорт Онофрийчук вышла в финал ЧМ-2026 в упражнениях с булавами

Онофрийчук вышла в финал ЧМ-2026 в упражнениях с булавами

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 20:35
У Украины будет финалистка ЧМ-2026 по художественной гимнастике
Таисия Онофрийчук. Фото: @muzychenko.photos

Украинская спортивная гимнастка Таисия Онофрийчук успешно прошла квалификацию чемпионата мира-2026 и вышла в финал в упражнениях с булавами. Украинка заняла последнее проходное место, сохранив шансы на борьбу за медаль мирового первенства.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

Онофрийчук выступит в финале

Онофрийчук завершила квалификацию в упражнениях с булавами на восьмой позиции, набрав 28,25 балла. Именно этот результат позволил ей выйти в финал, который состоится в воскресенье, 16 августа. Начало решающих соревнований запланировано на 16:10.

Другая представительница Украины, Полина Карика, не смогла пробиться в финал. Она заняла 22-е место с результатом 26,60 балла.

В упражнениях с лентой обе украинки не вошли в первую восьмерку. Карика заняла 20-е место, набрав 26,55 балла, тогда как Онофрийчук завершила квалификацию на 24-й позиции с оценкой 26,25 балла.

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После первой части квалификации в многоборье Онофрийчук занимает восьмое место с суммой 83,15 балла. Карика идет 13-й, набрав 80,85 балла. Окончательное распределение мест определится после завершения выступлений всех участниц в квалификации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, сколько Элина Свитолина заработала за выход в полуфинал престижного турнира в Торонто.

Также Новини.LIVE рассказывал о супруге Александра Зубкова Анне, которая привлекает внимание яркой внешностью и уже много лет находится рядом с футболистом.

Гимнастика Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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